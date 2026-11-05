Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán đạt tiêu chuẩn Vàng trong điều trị đột quỵ

PGS. TS. BS Nguyễn Huy Thắng, Chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam và Giám đốc Sở Y tế Đỗ Thị Nguyên trao chứng nhận tiêu chuẩn Vàng, tặng hoa cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán. Ảnh: Thanh Tú

Đơn vị Đột quỵ Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 7-2020. Qua quá trình xây dựng và phát triển, bệnh viện từng bước củng cố nhân lực, hoàn thiện quy trình tiếp nhận, cấp cứu và điều trị, hướng đến chuẩn hóa các hoạt động chuyên môn theo tiêu chuẩn quốc tế.

Đến quý II-2026, bệnh viện đã cập nhật và theo dõi đầy đủ 117 trường hợp đột quỵ trên hệ thống dữ liệu RES-Q quốc tế. Trong đó, đột quỵ nhồi máu não chiếm khoảng 80%. Bác sĩ chuyên khoa II Tạ Quang Trí, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán cho biết: Kết quả đạt được là sự ghi nhận đối với quá trình nỗ lực, phối hợp và cải tiến liên tục của tập thể bệnh viện. Đây cũng là động lực để đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, phát triển các kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân trên địa bàn.

PGS. TS. BS Nguyễn Huy Thắng, Chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam phát biểu và chia sẻ chuyên đề Cập nhật tối ưu hóa giờ vàng và nâng cao chất lượng điều trị đột quỵ theo tiêu chuẩn của Hội Đột quỵ thế giới. Ảnh: Thanh Tú

Đánh giá về sự phát triển của mạng lưới điều trị đột quỵ tại Đồng Nai, PGS. TS. BS Nguyễn Huy Thắng cho biết: Hiện thành phố có 7 cơ sở có khả năng điều trị đột quỵ bằng phương pháp tiêu sợi huyết, trong đó 3 cơ sở triển khai kỹ thuật lấy huyết khối bằng dụng cụ. Đây là những phương pháp điều trị chuyên sâu, giúp tăng cơ hội cứu sống và phục hồi cho người bệnh. Việc phát triển các cơ sở điều trị đột quỵ ngay tại địa phương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Người bệnh càng được tiếp cận điều trị sớm thì cơ hội phục hồi càng cao, giảm nguy cơ tổn thương não và những di chứng nặng nề.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Y tế Đỗ Thị Nguyên nhấn mạnh: Kết quả này có ý nghĩa thiết thực đối với người dân khu vực Định Quán và Tân Phú. Đây là địa bàn rộng, khoảng cách đến các bệnh viện tuyến chuyên sâu còn xa. Vì vậy, việc nâng cao năng lực cấp cứu, điều trị đột quỵ ngay tại địa phương sẽ giúp người bệnh được tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu sớm hơn, giảm thời gian chuyển viện, tiết kiệm chi phí và hạn chế nguy cơ để lại di chứng. Việc bệnh viện đạt tiêu chuẩn Vàng của Hội Đột quỵ thế giới không chỉ khẳng định những nỗ lực nâng cao năng lực chuyên môn của đơn vị mà còn góp phần củng cố mạng lưới cấp cứu, điều trị đột quỵ của thành phố theo hướng liên kết, đồng bộ giữa các tuyến.

Lãnh đạo Sở Y tế đề nghị bệnh viện tiếp tục chuẩn hóa quy trình cấp cứu, chẩn đoán và xử trí đột quỵ; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện tuyến trên, từng bước làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các trạm y tế xã, phường trong quản lý các yếu tố nguy cơ như: tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh lý tim mạch; hướng dẫn người bệnh theo dõi sức khỏe, tái khám và phục hồi chức năng sau đột quỵ.

Đến nay, Đồng Nai có 3 bệnh viện đạt tiêu chuẩn Kim cương trong điều trị đột quỵ là: Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh và 1 bệnh viện đạt tiêu chuẩn Vàng là Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán.