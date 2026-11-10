Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy: Nội soi lấy xương cá dài 3 cm trong dạ dày bệnh nhân 42 tuổi

Các y bác sĩ thực hiện nội soi gắp đoạn xương cá gần 3 cm trong bụng bệnh nhân.

Bệnh nhân đến bệnh viện thăm khám vì đau bụng kéo dài 3 ngày. Qua nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng, các bác sĩ phát hiện tại vùng hang vị có một dị vật dạng xương cá cắm sâu vào niêm mạc, vùng niêm mạc xung quanh sung huyết nhẹ.

Nhận định đây là dị vật sắc nhọn, có nguy cơ gây tổn thương thành ống tiêu hóa, các bác sĩ đã kịp thời can thiệp, dùng kẹp chuyên dụng qua nội soi gắp dị vật ra ngoài, không phải phẫu thuật. Sau thủ thuật, bệnh nhân giảm đau bụng, sức khỏe ổn định và được cho xuất viện kèm hướng dẫn theo dõi tại nhà.

Theo BS Nguyễn Lê Thành Lợi, Trưởng Khoa Nội Tim mạch - Lão học, phụ trách Phòng Nội soi, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy, xương cá có thể mắc ở họng, thực quản hoặc di chuyển xuống dạ dày và các đoạn tiếp theo của đường tiêu hóa; với dị vật dài, sắc nhọn, nguy cơ tổn thương niêm mạc, xuất huyết, thủng đường tiêu hóa là rất đáng lưu ý.

Bác sĩ khuyến cáo, khi nghi nuốt phải xương cá, người dân không tự ý nuốt cơm, bánh mì hay thức ăn lớn để đẩy dị vật xuống vì có thể làm xương cắm sâu hơn, gây thêm tổn thương. Khi xuất hiện đau họng, nuốt đau, đau ngực hoặc đau bụng kéo dài sau khi ăn cá, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám sớm. Các dấu hiệu như đau bụng dữ dội, sốt, nôn ra máu, đi ngoài phân đen cần được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu ngay.