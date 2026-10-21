Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa ứng dụng công nghệ hiện đại trong điều trị

Giành lại sự sống cho bệnh nhân nguy kịch bằng kỹ thuật ECMO

Giữa đêm tháng 10, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa vẫn sáng đèn. Hàng chục bệnh nhân đang được theo dõi, điều trị tích cực vì những bệnh lý nghiêm trọng như viêm phổi, sốc nhiễm khuẩn, đột quỵ não. Tại đây, sự sống của nhiều người được duy trì nhờ sự hỗ trợ của các thiết bị y tế hiện đại cùng nỗ lực không ngừng của đội ngũ y, bác sĩ.

Các bác sĩ, điều dưỡng liên tục theo dõi từng chỉ số sinh tồn, sẵn sàng can thiệp khi tình trạng người bệnh chuyển biến bất thường. Mỗi ca trực là một cuộc chạy đua với thời gian, từng phút giây đều có ý nghĩa đối với cơ hội sống của bệnh nhân.

BVĐK Khánh Hòa triển khai ECMO cứu bệnh nhân 19 tuổi ngộ độc nặng.

Giữa những nỗ lực giành giật sự sống cho người bệnh, một nữ bệnh nhân 19 tuổi đã vượt qua giai đoạn nguy kịch nhờ sự hỗ trợ của kỹ thuật oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (ECMO) và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị. Trước đó, bệnh nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngộ độc nặng sau khi uống 20 viên Panadol Extra cùng khoảng 100 ml nước rửa chén.

Theo TS.BS Nguyễn Lương Kỷ, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng lơ mơ, khó thở, tụt huyết áp và suy đa cơ quan. Kết quả xét nghiệm cho thấy gan và tim bị tổn thương nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

TS.BS Nguyễn Lương Kỷ, Phó giám đốc BVĐK Khánh Hòa thăm khám cho bệnh nhân.

Trước diễn biến nguy kịch của người bệnh, ê-kíp điều trị khẩn trương triển khai các biện pháp hồi sức chuyên sâu, kết hợp thở máy, lọc máu và sử dụng thuốc giải độc acetylcysteine. Sau khi hội chẩn với các chuyên gia Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, các bác sĩ quyết định áp dụng kỹ thuật VA-ECMO nhằm hỗ trợ chức năng tim, phổi và tuần hoàn, tạo điều kiện để các cơ quan phục hồi.

Sau 4 ngày điều trị, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân cải thiện rõ rệt, ghi nhận tín hiệu tích cực trong quá trình hồi phục.

Được biết, bệnh viện đã cử 7 bác sĩ, điều dưỡng tham gia đào tạo chuyên sâu tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Bạch Mai. Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, hoàn thiện quy trình kỹ thuật và bảo đảm các điều kiện triển khai ECMO.

Việc triển khai ECMO góp phần nâng cao năng lực điều trị các ca bệnh nặng, nguy kịch ngay tại địa phương, mở thêm cơ hội cứu chữa cho người bệnh và hạn chế rủi ro trong quá trình chuyển tuyến.

Thông qua phối hợp chuyên môn với các bệnh viện tuyến trên, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa từng bước làm chủ các kỹ thuật hồi sức hiện đại, nâng cao chất lượng điều trị và khả năng tiếp nhận, cứu chữa bệnh nhân nặng.

Ứng dụng AI trong nội soi, hỗ trợ phát hiện sớm tổn thương ung thư

Bên cạnh đó, Bệnh viện còn chú trọng đầu tư công nghệ hiện đại, từng bước nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị, đặc biệt trong lĩnh vực nội soi tiêu hóa.

Năm 2025, Đơn nguyên Nội soi của bệnh viện được trang bị hệ thống nội soi Olympus EVIS X1 CV1500 tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), bên cạnh ba hệ thống nội soi thế hệ 190 cùng các trang thiết bị mới phục vụ kỹ thuật nội soi can thiệp chuyên sâu. Việc ứng dụng công nghệ này giúp hỗ trợ bác sĩ quan sát, nhận diện những tổn thương nhỏ, góp phần nâng cao khả năng phát hiện sớm các dấu hiệu nghi ngờ ung thư.

Các bác sĩ BVĐK Khánh Hòa thực hiện nội soi cho bệnh nhân bằng hệ thống máy nội tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Sau khi được đưa vào ứng dụng lâm sàng, hệ thống nội soi tích hợp AI đã hỗ trợ các bác sĩ nâng cao khả năng phát hiện, đánh giá tổn thương, góp phần cải thiện chất lượng chẩn đoán và điều trị. Việc triển khai công nghệ mới cũng tạo điều kiện để đội ngũ y, bác sĩ từng bước làm chủ các kỹ thuật nội soi hiện đại.

BS chuyên khoa I Cáp Thị Thanh Thủy, Đơn nguyên Nội soi tiêu hóa, cho biết trước khi đưa hệ thống vào vận hành, đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng đã tham gia các chương trình tập huấn và hội nghị khoa học về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nội soi. Qua đó, nhân viên y tế được cập nhật kiến thức, rèn luyện kỹ năng và làm quen với quy trình sử dụng công nghệ mới.

Theo BS Thủy, hệ thống nội soi tích hợp AI giúp bác sĩ quan sát kỹ hơn, đánh giá đặc điểm và phân loại tổn thương, từ đó có thêm thông tin phục vụ chẩn đoán và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

Khi phát hiện vùng niêm mạc có dấu hiệu nghi ngờ, hệ thống có thể đưa ra cảnh báo ngay trong quá trình nội soi, giúp bác sĩ tập trung quan sát và đánh giá tổn thương. Khả năng hỗ trợ nhận diện polyp và các dấu hiệu bất thường có ý nghĩa trong việc phát hiện sớm những tổn thương tiền ung thư, ung thư đường tiêu hóa, góp phần nâng cao hiệu quả tầm soát và điều trị.

Bác sĩ chuyên khoa I Cáp Thị Thanh Thủy thuộc Đơn nguyên Nội soi tiêu hóa Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.

Theo BS. Thủy, dù công nghệ hiện đại, nhiều người vẫn e ngại nội soi do lo lắng về cảm giác khó chịu và tác dụng phụ của thuốc gây mê, dẫn đến trì hoãn thăm khám. Tuy nhiên, với tỷ lệ ung thư tiêu hóa cao ở Việt Nam, bác sĩ khuyến cáo nên xem nội soi là phương pháp tầm soát sức khỏe định kỳ, đặc biệt cho những ai có triệu chứng hoặc tiền sử gia đình mắc bệnh.

Dịch vụ nội soi tiền mê hiện nay nhanh chóng và nhẹ nhàng, bệnh nhân có thể tỉnh ngay sau khi thực hiện.

Thời gian tới, Đơn nguyên Nội soi của bệnh viện sẽ triển khai thêm nhiều kỹ thuật mới và hợp tác với các bệnh viện tuyến trên để nâng cao chất lượng dịch vụ.