Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa tổ chức Trung thu cho gần 300 bệnh nhi

Chiều 25-9, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa phối hợp với các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, mạnh thường quân tổ chức chương trình Tết Trung thu cho gần 300 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn và thân nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Nhiều tiết mục văn nghệ được biểu diễn tại chương trình.

Tiết mục múa lân được biểu diễn tại chương trình.

Với chủ đề “Một vầng trăng - Ngàn yêu thương”, chương trình diễn ra sôi nổi với màn múa lân - sư - rồng, các tiết mục văn nghệ múa hát, giao lưu cùng Chị Hằng, Chú Cuội. Ngoài ra, các bệnh nhi còn tham gia chơi đố vui có thưởng... Dịp này, các bệnh nhi được trao các phần quà gồm lồng đèn, bánh Trung thu, sữa, yến hũ… Đặc biệt, 150 bệnh nhi 0có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ thêm 200 nghìn đồng/người. Tổng giá trị quà tặng và tiền hỗ trợ gần 150 triệu đồng.

Các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà và tiền mặt.

Ban tổ chức tri ân các nhà tài trợ chương trình.

Chương trình không chỉ mang đến những phần quà thiết thực mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của bệnh viện và các mạnh thường quân đối với người bệnh có hoàn cảnh khó khăn; qua đó động viên bệnh nhân, thân nhân, đặc biệt là các bệnh nhi thêm yên tâm điều trị và có một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp ngay tại bệnh viện.

Đại biểu và các bệnh nhi cùng nhau phá cỗ Trung thu.