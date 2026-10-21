Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa thông báo

Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa phối hợp với Bác sĩ chuyên khoa II Phan Văn Tiếp - Chuyên gia phẫu thuật chỉnh hình nhi - TP. Hồ Chí Minh tổ chức:

1/ Khám và phẫu thuật các bệnh lý:

- Dị tật bẩm sinh hệ vận động trẻ em: chi trên, chi dưới.

- Các di chứng chấn thương, bỏng ở trẻ em.

- Tạo hình sẹo xấu, co rút các cơ quan vận động.

- Phẫu thuật gãy xương phức tạp chi trên, chi dưới ở trẻ em, người lớn.

2/ Thời gian: Khám bệnh từ 8 giờ đến 10 giờ, ngày 31/10/2026 và 01/11/2026.

3/ Địa điểm: tại Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình - Bỏng, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa (tầng 6, Khu B, Khu nhà 8 tầng).

Địa chỉ: số 19 đường Yersin, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - ĐT: 0911 874 925.

Ghi chú: Khi đi khám, bệnh nhân nhịn ăn uống để làm các xét nghiệm khi cần, mang theo kết quả XQ, siêu âm đã làm. Bệnh nhân có thẻ BHYT mang theo thẻ BHYT chính, CCCD chính, giấy chuyển viện nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu, giấy xác nhận của nhà trường hoặc địa phương đối với bệnh nhân từ 10 tuổi trở lên.