Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa phẫu thuật cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim

Ngày 9-11, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật cứu sống một bệnh nhân bị vết thương đâm thủng tim nhờ kích hoạt quy trình báo động đỏ liên viện và huy động ê-kíp bác sĩ các chuyên khoa phối hợp xử trí kịp thời.

Bệnh nhân là T.V.M (sinh năm 1993, trú tỉnh Đắk Lắk), bị đâm bằng kéo vào vùng ngực. Sau khi được sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa trong tình trạng nghi ngờ có vết thương tim. Khi nhập viện, bệnh nhân hôn mê, thở qua nội khí quản, da niêm mạc nhợt nhạt, có biểu hiện sốc, huyết áp tụt, mạch nhanh, nhỏ. Qua thăm khám và siêu âm tại giường, các bác sĩ phát hiện có dịch màng ngoài tim và dịch ổ bụng. Bệnh nhân có vết thương thành ngực trái, cạnh xương ức, dài khoảng 2cm.

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt.

Trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhân, bệnh viện kích hoạt lần 2 quy trình báo động đỏ liên khoa, huy động lãnh đạo trực cùng các khoa: Cấp cứu, Ngoại lồng ngực - Mạch máu, Chẩn đoán hình ảnh, Ngoại tổng quát, Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Huyết học và Truyền máu phối hợp phẫu thuật cấp cứu. Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp ngoại lồng ngực mở ngực, phát hiện thành thất phải có lỗ thủng cơ tim, tiến hành khâu phục hồi thành thất phải và lấy máu đông trong khoang màng tim. Đồng thời, ê-kíp ngoại tổng quát mở bụng thám sát, làm sạch ổ bụng. Sau phẫu thuật 3 ngày, sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt, tỉnh táo, tự thở, các chỉ số sinh hiệu ổn định; tim đều, phổi trong, vết mổ khô, bụng không chướng.

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Viết Huấn - Trưởng khoa Ngoại lồng ngực - Mạch máu, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cho biết, việc kích hoạt báo động đỏ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với những trường hợp nguy kịch, đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Quy trình này giúp rút ngắn thời gian huy động nhân lực, phương tiện và trang thiết bị, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các chuyên khoa, cơ sở y tế trong quá trình cấp cứu và phẫu thuật. Qua đó, người bệnh được tiếp cận các biện pháp điều trị chuyên sâu trong thời gian sớm nhất, góp phần nâng cao cơ hội sống và hạn chế biến chứng.