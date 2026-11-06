Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa mời chuyên gia khám, điều trị bệnh lý tĩnh mạch

Chiều 6-11, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cho biết, ngày 14-11, bệnh viện sẽ tổ chức khám, tư vấn và điều trị các bệnh lý tĩnh mạch với sự tham gia của Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Bảo Minh Luân - Phó Trưởng Bộ môn Phẫu thuật Lồng ngực - Tim mạch, Trường Y, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh; Phó Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Chương trình bắt đầu từ 9 giờ tại Trung tâm Dịch vụ y tế (cổng số 4, số 19 đường Yersin, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Người dân có nhu cầu khám có thể đặt lịch qua số điện thoại 0906 536 208.

Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Bảo Minh Luân (giữa) thực hiện ca can thiệp mạch máu cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.

Theo khuyến cáo của các bác sĩ, người dân nên đi khám khi xuất hiện các dấu hiệu như: Nặng chân, tê hoặc châm chích vùng cẳng chân; tĩnh mạch nổi ngoằn ngoèo dưới da; phù nhẹ ở cổ chân, nhất là khi đứng lâu; chuột rút về đêm, nóng rát hoặc căng tức chân; da chân sạm màu, xuất hiện vết loét lâu lành.

Chương trình nhằm tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ khám, tư vấn và điều trị các bệnh lý tĩnh mạch với chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phẫu thuật lồng ngực, tim mạch và mạch máu.