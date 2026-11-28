Ngày 28-11, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) tổ chức thẩm định, đánh giá mức độ và khả năng thực hiện các kỹ thuật loại đặc biệt tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa. Đoàn thẩm định do Tiến sĩ Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh làm trưởng đoàn, cùng đại diện các đơn vị thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế Khánh Hòa và các bệnh viện tuyến Trung ương.

Đoàn thẩm định làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.

Tại buổi thẩm định, đoàn tiến hành rà soát hồ sơ pháp lý, kiểm tra, đánh giá các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nhân lực, năng lực chuyên môn và quy trình kỹ thuật của bệnh viện. Qua thẩm định, có 250 kỹ thuật được đánh giá đáp ứng yêu cầu thực hiện kỹ thuật loại đặc biệt.

Kết quả này là cơ sở quan trọng để Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa tiếp tục hoàn thiện các điều kiện, thủ tục liên quan đến việc bổ sung danh mục kỹ thuật loại đặc biệt theo quy định. Đây cũng là một trong những mục tiêu then chốt trong lộ trình phát triển bệnh viện trở thành bệnh viện vùng thời gian tới.

Việc mở rộng danh mục kỹ thuật loại đặc biệt sẽ tạo điều kiện để bệnh viện phát triển thêm các kỹ thuật chuyên sâu, nâng cao năng lực điều trị, góp phần giảm chuyển tuyến, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân Khánh Hòa và các tỉnh lân cận.