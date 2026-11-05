Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới bệnh viện thông minh, không giấy tờ

Quang cảnh buổi giám sát.

Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình là bệnh viện đa khoa hạng I tuyến tỉnh, trực thuộc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, quy mô 950 giường bệnh, thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh cho người dân khu vực Hòa Bình và các địa bàn lân cận.

Từ tháng 7/2025 đến ngày 30/9/2026, bệnh viện tập trung triển khai các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, từng bước đưa công nghệ vào hoạt động chuyên môn, quản lý và phục vụ người bệnh.

Bệnh viện duy trì, khai thác các hệ thống thông tin cốt lõi, gồm: Hệ thống quản lý bệnh viện (HIS), quản lý xét nghiệm (LIS), bệnh án điện tử (EMR) và chữ ký số. Tỷ lệ số hóa hồ sơ bệnh án đạt 100% trong phạm vi triển khai; tỷ lệ ký số đối với hồ sơ, biểu mẫu thuộc phạm vi áp dụng đạt 100%. Việc số hóa quy trình khám, chữa bệnh góp phần giảm sử dụng hồ sơ giấy, hỗ trợ tra cứu thông tin, quản lý dữ liệu và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các khoa, phòng.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình Nguyễn Hoàng Diệu trao đổi, làm rõ một số nội dung đoàn giám sát quan tâm.

Cùng với đó, bệnh viện triển khai đăng ký khám bệnh trực tuyến, sử dụng căn cước công dân và mã định danh cá nhân trong tiếp nhận, tra cứu thông tin người bệnh; từng bước thực hiện Sổ sức khỏe điện tử trên nền tảng VNeID. Trong hỗ trợ chuyên môn, bệnh viện khai thác các nền tảng trực tuyến Zoom và Polycom RealPresence để tổ chức hội chẩn, tư vấn, trao đổi chuyên môn, đào tạo từ xa.

Trong kỳ báo cáo, Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình ghi nhận 4.830 lượt đăng ký khám trực tuyến. Hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt được thực hiện với tổng giá trị giao dịch hơn 37,9 tỷ đồng, chiếm 25% tổng giá trị thanh toán. Tuy nhiên, số lượt giao dịch không dùng tiền mặt mới đạt 8,54%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chuyển đổi số tại bệnh viện vẫn còn một số khó khăn, hạn chế: Hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ; năng lực sao lưu, phục hồi dữ liệu mới đáp ứng một phần; mức độ tích hợp, liên thông giữa các phần mềm chưa đồng đều; hệ thống RIS/PACS đang trong quá trình triển khai, đánh giá và hoàn thiện. Hiện nay, tại bệnh viện chưa hình thành đầy đủ mô hình quản trị, điều hành dựa trên dữ liệu số; nhân lực chuyên sâu về an toàn thông tin, an ninh mạng còn thiếu.

Các thành viên đoàn giám sát.

Tại buổi giám sát, các thành viên đoàn tập trung trao đổi về những khó khăn trong đầu tư hạ tầng, chuẩn hóa dữ liệu, kết nối liên thông các hệ thống, bảo đảm an toàn thông tin và phát triển nguồn nhân lực số. Đoàn giám sát cũng đề nghị bệnh viện đánh giá cụ thể hiệu quả các ứng dụng đã triển khai, xác định rõ những nhiệm vụ ưu tiên và lộ trình thực hiện trong thời gian tới. Những vấn đề này đã được lãnh đạo bệnh viện trao đổi, giải trình làm rõ ngay tại buổi làm việc.

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Tâm phát biểu kết luận buổi giám sát.

Kết luận buổi giám sát, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Tâm đánh giá cao những kết quả Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình đạt được trong thực hiện chuyển đổi số. Đồng chí nhấn mạnh chuyển đổi số trong y tế không chỉ dừng ở việc ứng dụng phần mềm hay số hóa hồ sơ mà cần tạo chuyển biến thực chất trong phương thức quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Đồng chí Trưởng đoàn giám sát đề nghị bệnh viện tiếp tục chủ động khắc phục khó khăn, hạn chế; tập trung chuẩn hóa quy trình, đồng bộ dữ liệu, bảo đảm dữ liệu theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, thông suốt, đồng bộ”.

Đồng thời, quan tâm đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, tăng cường bảo đảm an toàn thông tin, mở rộng các dịch vụ y tế số, từng bước khai thác dữ liệu phục vụ quản trị và ra quyết định. Mục tiêu là hướng tới mô hình bệnh viện thông minh, không giấy tờ, lấy người bệnh làm trung tâm.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của bệnh viện về cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn kỹ thuật, kết nối dữ liệu và hỗ trợ nguồn lực đầu tư, Đoàn giám sát sẽ tổng hợp, báo cáo, kiến nghị tỉnh và các bộ, ngành liên quan xem xét, giải quyết, tạo điều kiện để đơn vị đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu phát triển y tế trong giai đoạn mới.