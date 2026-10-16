Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Tập thể lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Ảnh: Văn Lập

Phát biểu tại chương trình, TS.BS Nguyễn Thành Vinh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho biết, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu chặng đường xây dựng, trưởng thành và phát triển của bệnh viện, đồng thời là dịp để tập thể cán bộ, viên chức, người lao động tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, đổi mới và nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh.

Trải qua 116 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, chú trọng phát triển chuyên môn, đào tạo nhân lực và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh.

Tại chương trình, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ, ghi nhận những thành tích nổi bật của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào thi đua. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với những kết quả đã đạt được mà còn là động lực để bệnh viện tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao năng lực chuyên môn, cải tiến chất lượng dịch vụ và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Trong khuôn khổ chương trình, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông tổ chức Hội thảo khoa học chuyên môn với 11 báo cáo do đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và cán bộ chuyên môn của bệnh viện trình bày. Các báo cáo tập trung vào nhiều lĩnh vực như kết quả điều trị và ứng dụng kỹ thuật trong phẫu thuật, phục hồi chức năng sau phẫu thuật, chăm sóc điều dưỡng, kiểm soát nhiễm khuẩn, sử dụng thuốc và phân tích hoạt động khám, chữa bệnh.

Cùng với nhiệm vụ nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, bệnh viện luôn chú trọng phát triển khoa học, công nghệ, đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ chuyên môn vào thực tiễn. Vì vậy, hội nghị khoa học hôm nay là dịp để đội ngũ cán bộ y tế, các chuyên gia và nhà khoa học trao đổi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu các kết quả nghiên cứu, cập nhật những tiến bộ mới và đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, cải tiến quy trình khám chữa bệnh và bảo đảm an toàn người bệnh.

TS.BS Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội phát biểu. Ảnh: Văn Lập

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, TS.BS Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của tập thể Bệnh viện Đa khoa Hà Đông trong thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh, phát triển chuyên môn, đào tạo và nghiên cứu khoa học thời gian qua.

Bước vào giai đoạn hiện nay, ngành Y tế đang đứng trước nhiều yêu cầu và nhiệm vụ mới, đặc biệt trong quá trình triển khai các nghị quyết của Trung ương và thành phố. Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đề nghị thời gian tới, bệnh viện cần tiếp tục nghiên cứu, xác định rõ định hướng phát triển phù hợp với nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân, nâng cao chất lượng chuyên môn, phát huy hiệu quả cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện có, đồng thời bảo đảm tính đồng bộ, lâu dài và bền vững.

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ đang phát triển nhanh chóng, bệnh viện cần chủ động nắm bắt xu hướng, đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ vào công tác quản lý, điều hành và hoạt động chuyên môn. Cùng với đó, bệnh viện cần quan tâm phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động; khuyến khích các sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật và nâng cao hiệu quả công việc.

TS.BS Nguyễn Đình Hưng nhấn mạnh, bệnh viện cần tiếp tục tăng cường hợp tác, kết nối với các chuyên gia, cơ sở y tế và các đơn vị có năng lực chuyên môn cao. Việc mở rộng hợp tác cần hướng tới những kết quả cụ thể, thiết thực, như tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực chuyên môn, đào tạo nhân lực và hỗ trợ phát triển các lĩnh vực thế mạnh của bệnh viện.

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội tin tưởng rằng, với truyền thống 116 năm, sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và tinh thần đoàn kết, đổi mới của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông sẽ tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng chuyên môn và năng lực quản trị, xứng đáng với bề dày lịch sử, vị thế và niềm tin của nhân dân.