Bệnh viện Đa khoa Gia Lai triển khai kỹ thuật cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn dưới hướng dẫn DSA

Đây là hoạt động nằm trong chương trình chuyển giao, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật “Cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn điều trị các rối loạn nhịp chậm” theo hợp đồng chuyển giao kỹ thuật giữa Bệnh viện Tim Hà Nội và Bệnh viện Đa khoa Gia Lai.

Theo đó, đoàn công tác của Bệnh viện Tim Hà Nội do TS.BS. Phạm Như Hùng – Phó Giám đốc Bệnh viện làm Trưởng đoàn, cùng các chuyên gia trong lĩnh vực Tim mạch can thiệp đã trực tiếp hướng dẫn, trao đổi chuyên môn và phối hợp thực hiện kỹ thuật với đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai.

Với sự phối hợp của Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai triển khai kỹ thuật cấy máy tạo nhịp tim dưới hướng dẫn DSA. Ảnh: ĐVCC

Được biết, kỹ thuật cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn đã được Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (phường Pleiku) triển khai trong thời gian trước đây dưới hướng dẫn của hệ thống C-arm. Trong đợt này, Bệnh viện tổ chức triển khai kỹ thuật dưới hướng dẫn của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), đồng thời mời các chuyên gia Bệnh viện Tim Hà Nội hỗ trợ chuyển giao nhằm tiếp tục rà soát, củng cố và chuẩn hóa quy trình kỹ thuật; cập nhật kinh nghiệm chuyên môn; nâng cao năng lực của ê-kíp thực hiện và bảo đảm an toàn, chất lượng điều trị cho người bệnh.

Việc triển khai kỹ thuật cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn dưới hướng dẫn DSA, kết hợp với chương trình hỗ trợ và chuyển giao chuyên môn từ Bệnh viện Tim Hà Nội là một trong những hoạt động nhằm tiếp tục hoàn thiện năng lực Tim mạch can thiệp tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai.

Qua đó, đội ngũ y tế của Bệnh viện có thêm điều kiện cập nhật kiến thức, kinh nghiệm và hoàn thiện kỹ năng thực hành; đồng thời tạo thuận lợi để người bệnh có chỉ định phù hợp được tiếp cận các kỹ thuật điều trị tim mạch chuyên sâu ngay tại địa phương, hạn chế việc phải di chuyển xa và góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.