Căn cứ Luật Viên chức số 129/2025/QH15 ngày 10-12-2025; Nghị định số 259/2026/NĐ-CP ngày 30-6-2026 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Kế hoạch số 2910/KH-BVĐKGL ngày 11-11-2026 của Bệnh viện Đa khoa Gia Lai về tuyển dụng viên chức năm 2026.

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai thông báo tuyển dụng viên chức năm 2026 bằng hình thức thi tuyển, cụ thể như sau:

I. CHỈ TIÊU, VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

1. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 160 chỉ tiêu; hình thức: thi tuyển viên chức theo 2 vòng.

2. Các tiêu chuẩn cụ thể gắn với vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực được phê duyệt theo Kế hoạch số 2910/KH-BVĐKGL và các văn bản có liên quan.

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Đối tượng: Người đáp ứng điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức và có nguyện vọng làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai.

2. Điều kiện chung: Có 1 quốc tịch Việt Nam, đang cư trú tại Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên, có đăng ký dự tuyển; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng, đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ và đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm theo Điều 19 Luật Viên chức và Điều 6 Nghị định số 259/2026/NĐ-CP.

3. Điều kiện giấy phép hành nghề/chứng chỉ hành nghề: Để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh sau khi tuyển dụng, tất cả người đăng ký vào các vị trí bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật y phải có giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh hoặc chứng chỉ hành nghề còn giá trị sử dụng theo quy định chuyển tiếp; chức danh và phạm vi hành nghề phù hợp vị trí đăng ký. Điều kiện này phải đáp ứng chậm nhất khi hết thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển (18-12-2026).

4. Công nghệ thông tin: Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của vị trí việc làm.

5. Ngoại ngữ: Vị trí Bác sĩ bậc 3, Điều dưỡng bậc 3, Kỹ thuật y bậc 3 yêu cầu khả năng sử dụng tiếng Anh tương đương bậc 1 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Đối với Điều dưỡng bậc 2 và Kỹ thuật y bậc 2, không tổ chức kiểm tra ngoại ngữ trong kỳ tuyển dụng.

6. Miễn phần kiểm tra tiếng Anh: Người dự tuyển vị trí yêu cầu tiếng Anh được miễn khi có văn bằng, chứng chỉ hợp lệ được xác định đáp ứng trình độ tương đương bậc 1 trở lên; gồm chứng chỉ đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam từ bậc 1 trở lên, bằng tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh hoặc văn bằng đào tạo bằng tiếng Anh phù hợp theo quy định. Việc công nhận và kiểm tra minh chứng do Hội đồng tuyển dụng thực hiện theo pháp luật và Kế hoạch đã phê duyệt.

7. Không được đăng ký dự tuyển: Các trường hợp quy định tại Điều 19 Luật Viên chức số 129/2025/QH15 và Điều 6 Nghị định số 259/2026/NĐ-CP, bao gồm: mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; thuộc một trong các trường hợp không được đăng ký dự tuyển viên chức theo quy định của pháp luật về hoạt động nghề nghiệp.

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, THỜI GIAN THI TUYỂN

1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên máy tính.

- Kiến thức chung: 60 câu hỏi, thời gian 60 phút, nội dung về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật ngành, lĩnh vực tuyển dụng.

- Tiếng Anh (đối với người phải kiểm tra): Thi trắc nghiệm trên máy tính ở trình độ tương đương bậc 1, thời gian tối đa 60 phút; nội dung và số câu hỏi do Hội đồng tuyển dụng quyết định. Thí sinh trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên ở từng phần thi phải kiểm tra để được tham dự vòng 2.

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng hình thức kết hợp thi viết và phỏng vấn.

- Thi viết: 180 phút (không kể thời gian chép đề); đánh giá kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp theo yêu cầu vị trí việc làm.

- Thi phỏng vấn: tối đa 30 phút, thời gian chuẩn bị không quá 15 phút; đánh giá tư duy, giao tiếp, xử lý tình huống và năng lực liên quan.

- Mỗi bài thi chấm theo thang điểm 100; điểm vòng 2 tính theo tỷ lệ 70% bài viết và 30% bài phỏng vấn, làm tròn 2 chữ số thập phân.

3. Điều kiện và nguyên tắc trúng tuyển: Thí sinh phải dự thi đủ 2 bài vòng 2, mỗi bài đạt tối thiểu 50 điểm; kết quả vòng 2 cộng điểm ưu tiên (nếu có) được xếp từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu của từng vị trí. Trường hợp bằng điểm ở chỉ tiêu cuối cùng xử lý theo Điều 12 Nghị định số 259/2026/NĐ-CP.

IV. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỂM ƯU TIÊN

Đối tượng và điểm ưu tiên thực hiện theo Điều 8 Nghị định số 259/2026/NĐ-CP:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả vòng 2.

- Các đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Nghị định số 259/2026/NĐ-CP: được cộng 5 điểm vào kết quả vòng 2.

- Các đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 8 Nghị định số 259/2026/NĐ-CP: được cộng 2,5 điểm vào kết quả vòng 2.

- Cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân theo quy định của cấp có thẩm quyền được cộng 1,5 điểm vào kết quả vòng 2.

Người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả vòng 2.

V. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC TIẾP NHẬN

1. Phiếu đăng ký dự tuyển: Theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 259/2026/NĐ-CP. Người dự tuyển kê khai đầy đủ, chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin đã khai.

2. Thời hạn tiếp nhận: 30 ngày kể từ ngày 19-11-2026 đến hết ngày 18-12-2026.

3. Địa chỉ tiếp nhận: Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (số 132 Tôn Thất Tùng, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai). Điện thoại: 02693.512.111.

4. Phương thức tiếp nhận: Nộp trực tiếp trong giờ hành chính các ngày làm việc hoặc gửi qua đường bưu chính theo Kế hoạch số 2910/KH-BVĐKGL. Đối với Phiếu gửi bưu chính, người dự tuyển cần bảo đảm Phiếu đến bộ phận tiếp nhận trong thời hạn nêu trên.

5. Người đăng ký cung cấp số điện thoại và địa chỉ thư điện tử chính xác để nhận thông báo liên quan. Trường hợp gian lận Phiếu hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định được xử lý theo Nghị định số 259/2026/NĐ-CP.

6. Thành phần hồ sơ dự tuyển:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

- Giấy phép hành nghề/Chứng chỉ hành nghề.

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI, LỆ PHÍ VÀ THÔNG TIN LIÊN QUAN

1. Thời gian tổ chức thi: Dự kiến tháng 1-2027; lịch cụ thể của từng vòng thi, địa điểm thi, danh sách đủ điều kiện, tài liệu ôn tập và các nội dung liên quan được Hội đồng tuyển dụng công khai trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện và thông báo đến thí sinh bằng phương thức phù hợp.

2. Phí dự tuyển: Thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28-10-2021 của Bộ Tài chính và văn bản pháp luật hiện hành; mức thu cụ thể được thông báo theo số lượng thí sinh thực tế sau khi thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển.

3. Bệnh viện thực hiện công khai Thông báo tuyển dụng ít nhất 1 lần trên báo in, báo điện tử, báo nói hoặc báo hình và đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện theo Điều 17 Nghị định số 259/2026/NĐ-CP.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Mọi vướng mắc liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ theo số điện thoại nêu trên trong giờ hành chính để được hướng dẫn.