Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp: Hội thảo khoa học và tổng kết triển khai kỹ thuật can thiệp mạch vành

Bác sĩ chuyên khoa II Tạ Tùng Lâm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Bác sĩ chuyên khoa II Tạ Tùng Lâm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp cho rằng, bệnh lý tim mạch, đặc biệt là hội chứng mạch vành cấp và nhồi máu cơ tim là những cấp cứu có nguy cơ tử vong cao. Trong điều trị, thời gian là yếu tố quyết định.

Việc triển khai can thiệp tim mạch ngay tại địa phương có ý nghĩa rất lớn, giúp người bệnh được tiếp cận kỹ thuật chuyên sâu sớm hơn, giảm thời gian chuyển tuyến và nâng cao cơ hội sống cũng như chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Linh (thứ 6 từ trái sang) cùng Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp tặng quà cảm ơn ê-kíp can thiệp mạch Bệnh viện Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh.

Theo Bác sĩ chuyên khoa II Tạ Tùng Lâm, chương trình chuyển giao kỹ thuật can thiệp tim mạch của Bệnh viện Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh cho Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Qua quá trình hợp tác, với sự hướng dẫn tận tình, trách nhiệm và tâm huyết của các thầy, các chuyên gia Bệnh viện Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh, đội ngũ cán bộ Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp từng bước được đào tạo, thực hành và nâng cao năng lực chuyên môn; đồng thời, xây dựng và hoàn thiện các quy trình phối hợp trong cấp cứu và điều trị người bệnh tim mạch.

Chương trình không chỉ chuyển giao kỹ thuật, mà quan trọng hơn là chuyển giao kiến thức, kinh nghiệm, quy trình và năng lực thực hành, tạo nền tảng để Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp từng bước làm chủ kỹ thuật và phát triển chuyên ngành tim mạch can thiệp một cách bền vững.

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Linh (thứ 5 từ trái sang) cùng Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp tặng hoa cho các báo cáo viên.

Sau gần 2 năm tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật can thiệp mạch vành từ Bệnh viện Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh, trong quá trình tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật, ê-kíp tim mạch can thiệp Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp được đội ngũ các bác sĩ Khoa Tim mạch can thiệp - Bệnh viện Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh trực tiếp đào tạo, hướng dẫn và hỗ trợ thực hành.

Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Trương Quang Bình, Chủ tịch Phân hội Xơ vữa động mạch Việt Nam và Chủ tịch Hội y học hệ gen báo cáo chuyên đề tại hội thảo.

Nội dung chuyển giao tập trung vào quy trình chụp động mạch vành, nong bóng và đặt stent động mạch vành, từ khâu đánh giá người bệnh, chuẩn bị thủ thuật đến thực hiện và theo dõi sau can thiệp. Từ khi chính thức vận hành mô hình can thiệp mạch vành, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp cấp cứu nhiều ca nhồi máu cơ tim; gần 370 trường hợp được can thiệp động mạch vành…