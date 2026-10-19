Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên

Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai Đinh Cao Minh tặng hoa chúc mừng hai vợ chồng anh Thanh và chị Hiên sau khi thực hiện thành công ghép thận.

Người hiến thận là anh L.P.T. (SN 1986), người nhận là vợ anh, chị H.T.H. (SN 1980), cùng ngụ phường Tân Triều, TP Đồng Nai.

Năm 2023, chị H. phát hiện mắc ung thư tuyến giáp. Sau khoảng 6 tháng điều trị, chị tiếp tục được chẩn đoán suy thận giai đoạn 5. Sau khi tìm hiểu về phương pháp ghép thận tại chương trình tư vấn do bệnh viện tổ chức, anh T. quyết định hiến thận để giúp vợ có thêm cơ hội cải thiện sức khỏe.

Sau ca phẫu thuật, anh T. đã hồi phục và xuất viện; sức khỏe chị H. cũng dần ổn định.

Bác sĩ Đinh Cao Minh, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, cho biết, thành công này là kết quả của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, sự phối hợp giữa nhiều chuyên khoa và hỗ trợ chuyên môn từ các chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy.

Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai Đinh Cao Minh khẳng định sẽ tiếp tục củng cố năng lực, đào tạo đội ngũ để từng bước làm chủ kỹ thuật ghép thận và các kỹ thuật cao khác.

Tại lễ công bố, bà Đỗ Thị Nguyên, Giám đốc Sở Y tế TP Đồng Nai, cho biết, toàn thành phố hiện có gần 1.000 người mắc bệnh thận mạn phải chạy thận nhân tạo. Việc triển khai kỹ thuật ghép thận giúp người bệnh có thêm cơ hội điều trị, cải thiện chất lượng cuộc sống, giảm chi phí và hạn chế chuyển tuyến.

Bà Nguyên nhấn mạnh, ca ghép thận đầu tiên là dấu mốc đáng tự hào, nhưng chưa đồng nghĩa bệnh viện đã làm chủ toàn diện kỹ thuật này. Thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cần tiếp tục phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy đào tạo nhân lực, chuẩn hóa quy trình, bảo đảm an toàn cho người hiến và người nhận, kiểm soát biến chứng, hướng tới phát triển kỹ thuật ghép thận bền vững.

Giám đốc Sở Y tế TP Đồng Nai Đỗ Thị Nguyên gửi lời chúc mừng vợ chồng bệnh nhân ghép thận thành công và toàn thể Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

“Thành công hôm nay phải được chuyển hóa thành năng lực thực chất, thành chất lượng điều trị ổn định, thành những quy trình chuẩn hóa và trên hết là niềm tin lâu dài của người bệnh”, bà Nguyên nhấn mạnh.