Bệnh viện Đa khoa Đông Anh có tân Giám đốc

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đông Anh Cao Đức Chinh. Ảnh: Mai Khôi.

Theo Quyết định của Sở Y tế Hà Nội, ông Cao Đức Chinh, sinh ngày 5-11-1984, được điều động từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba đến công tác và giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đông Anh trực thuộc Sở Y tế Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày ký Quyết định.

Việc kiện toàn chức danh Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đông Anh diễn ra trong bối cảnh bệnh viện tiếp tục phát triển về quy mô, từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân trên địa bàn và các khu vực lân cận.

Tại chương trình, lãnh đạo Sở Y tế đồng thời trao Quyết định, giao nhiệm vụ cho tân Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.

Bệnh viện Đa khoa Đông Anh là cơ sở khám, chữa bệnh phục vụ người dân trên địa bàn Đông Anh và khu vực lân cận. Trong quá trình phát triển, bệnh viện từng bước mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng chuyên môn, đặt ra yêu cầu tiếp tục củng cố năng lực quản lý, điều hành, phối hợp giữa các khoa, phòng và đội ngũ cán bộ, viên chức.