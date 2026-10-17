Bệnh viện Đa khoa Đan Phượng kỷ niệm 60 năm thành lập: Đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh

Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đan Phượng tiếp nhận Bằng khen của UBND thành phố do Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng trao tặng. Ảnh: Duy Tuân

Ôn lại truyền thống vẻ vang tại buổi lễ, Bác sĩ Chuyên khoa II Quách Duy Kỷ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đan Phượng cho biết: Bệnh viện được thành lập năm 1966 theo quyết định của Ủy ban Hành chính tỉnh Hà Tây (cũ). Ngày 19-11-1966, bệnh viện chính thức đi vào hoạt động tại Chùa Cổ Ngõa (Liên Minh, Đan Phượng) trong bối cảnh chiến tranh ác liệt, chỉ có 11 cán bộ y tế và 28 giường bệnh. Dù cơ sở vật chất hết sức thiếu thốn, đội ngũ thầy thuốc nơi đây vừa kiên cường bám trụ khám, chữa bệnh cho nhân dân, vừa làm tốt nhiệm vụ cấp cứu, cứu chữa thương binh.

Đến năm 1971, bệnh viện chuyển về địa điểm hiện nay tại khu Mồ Tân, thôn Đông Khê, xã Đan Phượng. Trải qua nhiều thăng trầm, cơ sở hạ tầng và năng lực chuyên môn của đơn vị không ngừng phát triển. Bệnh viện được xếp hạng III vào năm 2006 và xuất sắc nâng lên hạng II vào năm 2012.

Đến nay, Bệnh viện Đa khoa Đan Phượng đã lớn mạnh với quy mô 320 giường bệnh, 23 khoa, phòng cùng 330 cán bộ, nhân viên, làm chủ và triển khai gần 7.000 dịch vụ kỹ thuật. Bình quân mỗi năm, đơn vị thực hiện hơn 226.000 lượt khám bệnh, điều trị nội trú cho trên 19.000 lượt bệnh nhân và thực hiện thành công hơn 3.000 ca phẫu thuật các loại. Nhiều kỹ thuật chuyên sâu tuyến trên đã được ứng dụng thường quy tại chỗ như: phẫu thuật nội soi ngoại khoa và sản khoa, tán sỏi tiết niệu, phẫu thuật tuyến giáp, kết hợp xương, thay chỏm xương đùi…

Cùng với hệ thống trang thiết bị chẩn đoán hiện đại như máy chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner) 32 lát cắt, hệ thống X-quang kỹ thuật số, máy siêu âm đàn hồi mô và hệ thống xét nghiệm đồng bộ, người dân địa phương đã được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại tuyến huyện mà không phải chuyển tuyến.

Vinh danh các điển hình xuất sắc, có nhiều đóng góp trong sự phát triển bền vững của Bệnh viện Đa khoa Đan Phượng. Ảnh: Duy

Bên cạnh công tác chuyên môn, bệnh viện là điểm sáng trong chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính ngành Y tế Thủ đô. Hàng loạt tiện ích thông minh đã được đưa vào vận hành như đăng ký khám qua ứng dụng công nghệ, kiosk tiếp đón tự động, thanh toán viện phí không dùng tiền mặt, quét mã QR khảo sát hài lòng và triển khai bệnh án điện tử, giúp giảm thời gian chờ đợi, nâng cao tính công khai, minh bạch. Ghi nhận những đóng góp bền bỉ đó, Bệnh viện Đa khoa Đan Phượng đã vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2012), Bằng khen của Chủ tịch nước (năm 2007), Cờ thi đua của UBND thành phố Hà Nội (năm 2024) cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

TS.BS Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội phát biểu. Ảnh: Duy Tuân

Phát biểu tại buổi lễ, TS.BS Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội biểu dương những nỗ lực bền bỉ, trách nhiệm và thành tích xuất sắc của tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đan Phượng qua 60 năm xây dựng, phát triển.

Để đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đề nghị bệnh viện tiếp tục đổi mới tư duy quản lý, xây dựng chiến lược phát triển dài hạn gắn liền với quy hoạch mạng lưới y tế Thủ đô. Trong đó, tập trung chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh liên kết, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu từ các bệnh viện tuyến trên; khai thác triệt để hiệu quả của bệnh án điện tử và các giải pháp y tế thông minh. Đồng thời, siết chặt quy trình chuyên môn, xây dựng môi trường văn hóa công sở văn minh, chuyên nghiệp, giữ vững phương châm “lấy người bệnh làm trung tâm” để phục vụ ngày càng tốt hơn, giảm tải hiệu quả cho tuyến trên.

Dịp này, ghi nhận những cống hiến xuất sắc trong công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhiều tập thể và cá nhân của Bệnh viện Đa khoa Đan Phượng đã vinh dự được nhận Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội và Giấy khen của Giám đốc Sở Y tế Hà Nội./.