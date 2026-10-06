Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông phải hoàn thành trong năm 2026

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp cùng đoàn công tác vừa có buổi kiểm tra, làm việc về tiến độ các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 làm chủ đầu tư, gồm Dự án nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông và Dự án Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa.

Bệnh viện đã khánh thành nhưng chưa thể hoạt động

Dự án nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông có tổng mức đầu tư 753 tỷ đồng. Đến nay, khối lượng thi công đạt khoảng 95% giá trị hợp đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp (đứng giữa) khảo sát tiến độ thi công Dự án nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông.

Công trình đã được khánh thành vào tháng 12/2025 nhưng sau gần 10 tháng vẫn chưa đủ điều kiện đưa vào sử dụng. Một trong những vướng mắc lớn hiện nay là hệ thống phòng cháy, chữa cháy chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định.

Qua kiểm tra thực tế và nghe các đơn vị báo cáo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp nhấn mạnh, đây là công trình có ý nghĩa quan trọng đối với công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Việc chậm đưa công trình vào sử dụng ảnh hưởng đến mục tiêu đề ra và hiệu quả nguồn lực đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương rà soát toàn bộ các hạng mục từ xây lắp đến thiết bị, tập trung hoàn thiện trong tháng 10/2026.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thiết kế, tổ chức thi công bổ sung hệ thống phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm công trình đáp ứng đầy đủ điều kiện để đưa vào hoạt động.

Các đơn vị được yêu cầu tăng cường nhân lực, tổ chức thi công cả ngày lẫn đêm, phấn đấu hoàn thành công trình trong năm 2026, sớm đưa bệnh viện vào phục vụ người dân.

Dự án nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông khánh thành vào tháng 12/2025 nhưng chưa đủ điều kiện đưa vào sử dụng.

Đồng thời, chủ đầu tư phối hợp với bệnh viện rà soát nhu cầu, khẩn trương thực hiện mua sắm trang thiết bị phục vụ khám, chữa bệnh; trong đó ưu tiên hoàn thiện thủ tục mua sắm máy CT Scanner.

Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa còn một số hạng mục

Đối với Dự án Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa, đến nay khối lượng hoàn thành đạt khoảng 92% hợp đồng. Phần khối lượng còn lại gồm bãi đỗ xe, nhà vệ sinh công cộng, kè, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/11/2026.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 được yêu cầu tiếp tục chỉ đạo nhà thầu hoàn thành phần khối lượng còn lại, tổ chức nghiệm thu, bàn giao dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp tại buổi làm việc với các đơn vị.

UBND phường Bắc Gia Nghĩa sẽ tiếp nhận hạng mục Trung tâm Hội chợ triển lãm cùng các hạng mục hạ tầng đã hoàn thành để vận hành, khai thác, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân tại khu vực quảng trường.

Về tổng thể khu vực Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3, Sở Xây dựng phối hợp Sở Tài chính và UBND 3 phường rà soát toàn bộ các hạng mục, gắn với quy hoạch liên phường để nghiên cứu, điều chỉnh theo hướng đồng bộ, hiệu quả.

Việc rà soát nhằm tránh tình trạng đã giải phóng mặt bằng nhưng chưa xác định được phương án xây dựng, đồng thời bảo đảm hiệu quả đầu tư và khai thác lâu dài.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 được yêu cầu rà soát kỹ các hạng mục còn lại, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện hồ sơ để nghiệm thu, thanh toán trước tháng 12/2026, đồng thời bảo đảm chất lượng công trình.