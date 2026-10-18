Bệnh viện đa khoa Chương Mỹ kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Trao Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Chương Mỹ. Ảnh: Văn Lập

Bác sĩ chuyên khoa II Trần Xuân Khuyến, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Chương Mỹ cho biết, từ một cơ sở y tế được thành lập năm 1966 với quy mô ban đầu 50 giường bệnh và 32 cán bộ, trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, bệnh viện đã vươn lên trở thành bệnh viện đa khoa hạng II, từng bước khẳng định vai trò trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Bệnh viện đa khoa Chương Mỹ hiện có 19 khoa, phòng cùng 356 cán bộ, viên chức, người lao động. Năng lực chuyên môn từng bước được nâng cao, nhiều hoạt động đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và cải tiến quy trình khám, chữa bệnh được triển khai hiệu quả. Bệnh viện cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai bệnh án điện tử, hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý và tạo thuận lợi cho người bệnh..

Trong 9 tháng đầu năm 2026, bệnh viện thực hiện trên 177.000 lượt khám bệnh, tiếp nhận gần 20.000 lượt điều trị nội trú. Những kết quả này cho thấy nỗ lực duy trì hoạt động chuyên môn, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng tăng của người dân.

TS.BS Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Văn Lập

Phát biểu tại buổi lễ, TS.BS Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của tập thể bệnh viện trong suốt 60 năm qua, nhất là những kết quả đạt được trong phát triển chuyên môn, cải tiến chất lượng phục vụ và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Trước yêu cầu đổi mới của ngành y tế và việc triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, cùng Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đề nghị bệnh viện chủ động xây dựng chiến lược phát triển phù hợp, xác định các chuyên khoa, kỹ thuật thế mạnh để ưu tiên đầu tư. Đồng thời nâng cao năng lực cấp cứu, điều trị tại chỗ, từng bước trở thành địa chỉ khám, chữa bệnh chất lượng, tin cậy của người dân trên địa bàn và khu vực lân cận.

Cùng với phát triển chuyên môn, bệnh viện cần tiếp tục lấy người bệnh làm trung tâm, chú trọng an toàn người bệnh, nâng cao y đức và thái độ phục vụ; quan tâm đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ y tế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chất lượng bệnh viện cần được thể hiện bằng hiệu quả điều trị, sự hài lòng và niềm tin của người dân.

Bệnh viện cũng cần phát huy hiệu quả bệnh án điện tử, khai thác dữ liệu phục vụ công tác quản lý và chuyên môn, đồng thời sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính, thuốc, vật tư và trang thiết bị. Việc chuyển đổi số phải hướng tới lợi ích thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và giảm phiền hà cho người bệnh.

Bên cạnh đó, bệnh viện cần tăng cường hợp tác với các bệnh viện tuyến trên, trường đại học để đào tạo, chuyển giao kỹ thuật; phối hợp chặt chẽ với các trạm y tế trong quản lý bệnh mạn tính, sàng lọc, phát hiện sớm bệnh tật và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

TS.BS Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội trao Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội cho ban lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Chương Mỹ. Ảnh: Văn Lập

Nhân dịp này, Bệnh viện đa khoa Chương Mỹ vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động chuyên môn của bệnh viện được trao tặng Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội; Giấy khen của Sở Y tế Hà Nội và của bệnh viện.