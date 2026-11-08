Bệnh viện Đa khoa Cà Mau đạt Chứng nhận Kim cương trong điều trị đột quỵ

Hội nghị do Bệnh viện Đa khoa tỉnh phối hợp với Hội Y học tỉnh tổ chức.

Tham dự có Tiến sĩ, Bác sĩ Huỳnh Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau; Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Mai Duy Tôn, Chủ tịch Hội Đột quỵ thành phố Hà Nội, Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai; Tiến sĩ, Bác sĩ Tô Minh Nghị, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, cùng đông đảo chuyên gia, cán bộ y tế trong tỉnh.

Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Mai Duy Tôn, Chủ tịch Hội Đột quỵ thành phố Hà Nội, Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai (bên trái) và Tiến sĩ, Bác sĩ Tô Minh Nghị, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, dự hội nghị.

Tiến sĩ, Bác sĩ Tô Minh Nghị, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, điều hành các phiên thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các chuyên gia trình bày nhiều tham luận chuyên sâu về xây dựng, phát triển mạng lưới cấp cứu đột quỵ tại các tỉnh, thành phía Bắc; phân tích tình hình cấp cứu, điều trị bệnh nhân đột quỵ tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau giai đoạn 2021-2025; vai trò của phương pháp tiêu sợi huyết trong xu hướng điều trị mới.

Các y, bác sĩ tuyến xã tham dự hội nghị, cập nhật kiến thức và trao đổi kinh nghiệm trong công tác cấp cứu, điều trị đột quỵ.

Các phiên thảo luận tạo điều kiện để đội ngũ y tế trao đổi kinh nghiệm, cập nhật tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị và nhận diện những yêu cầu đặt ra trong tổ chức cấp cứu đột quỵ tại cơ sở y tế địa phương.

Các y, bác sĩ Khoa Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân đột quỵ, sáng 8/11.

Các bác sĩ Khoa Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau trao đổi, thảo luận về ca phẫu thuật cho bệnh nhân đột quỵ.

Dịp này, Khoa Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau được trao Chứng nhận Kim cương của WSO Angels.

Đây là hệ thống đánh giá toàn cầu do Hội Đột quỵ Thế giới (WSO) phối hợp cùng Mạng lưới Angels (Angels Initiative) thực hiện, được trao cho các đơn vị y tế có quy trình chăm sóc và điều trị đột quỵ xuất sắc.

Khoa Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau được trao chứng nhận Kim cương của WSO Angels.

Chứng nhận Kim cương của WSO Angels ghi nhận những tiến bộ của Bệnh viện Đa khoa Cà Mau trong chuẩn hoá quy trình và triển khai các tiêu chuẩn điều trị đột quỵ, nâng cao hiệu quả cấp cứu, điều trị và cơ hội phục hồi cho người bệnh.

Giải thưởng này cũng là động lực để bệnh viện tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, hoàn thiện quy trình cấp cứu, điều trị, hướng đến rút ngắn thời gian can thiệp, hạn chế di chứng và giảm tỷ lệ tử vong do đột quỵ./.