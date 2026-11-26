Khởi công từ ngày 19/4/2025 trên diện tích hơn 12ha tại phường Hòa Thành, Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau có quy mô 1.200 giường bệnh, tổng vốn đầu tư 3.300 tỷ đồng. Sau hơn một năm triển khai, diện mạo của công trình y tế hiện đại bậc nhất vùng cực Nam Tổ quốc đã hiện hữu rõ nét.

Khối nhà chính của bệnh viện được thiết kế cao 9 tầng với tổng diện tích sàn lên tới hơn 108.771m². Công trình tích hợp đồng bộ các hệ thống kỹ thuật tiên tiến, đáp ứng kỳ vọng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân tỉnh Cà Mau và khu vực lân cận.

Ghi nhận ngày 26/11 tại Gói thầu số 27 (thi công khối nhà chính, thử tĩnh tải cọc, cấp thoát nước) do Tổng công ty 319 (Bộ Quốc phòng) đảm nhận, không khí lao động diễn ra khẩn trương trên từng mũi thi công. Đây là gói thầu then chốt, chiếm hơn 25% tổng kinh phí xây dựng toàn dự án.

Ông Phùng Trung Hải, Chỉ huy trưởng Gói thầu số 27, Tổng công ty 319 (Bộ Quốc phòng) cho biết, hiện tại, Gói thầu số 27 đã cơ bản hoàn thành phần kết cấu và xây thô, đạt giá trị khối lượng trên 70%. Trong khoảng 30% khối lượng còn lại, phần xây lắp chỉ còn dưới 10%, lực lượng thi công đang dồn toàn lực cho hạng mục lắp đặt thiết bị.

Toàn bộ vật tư, thiết bị phục vụ công tác lắp dựng đã được nhà thầu tập kết đầy đủ tại công trường. Hơn 800 công nhân, kỹ sư cùng hàng trăm máy móc, thiết bị được huy động liên tục mỗi ngày để đảm bảo các mũi thi công không bị gián đoạn.

Tại các hạng mục do Công ty CP Sản xuất Công nghiệp Xây Lắp 3 đảm nhận, ông Nguyễn Hoài Nam, Chỉ huy trưởng công trình cho biết, nhà thầu cũng huy động tối đa nhân lực, vật lực. Thời gian qua, đơn vị đã chủ động phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để mở rộng nguồn cung, giữ vững nhịp độ thi công trên công trường.

Dưới sự giám sát chặt chẽ của đội ngũ kỹ sư chỉ huy, từng chi tiết kỹ thuật đều được kiểm soát nghiêm ngặt. Công tác đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường trên đại công trường luôn được đặt lên hàng đầu song hành cùng tiến độ.

Để bù đắp thời gian và đẩy nhanh giai đoạn nước rút, liên danh các nhà thầu đã tổ chức tăng ca, tăng kíp, duy trì nhịp độ thi công liên tục xuyên trưa và xuyên tối với quyết tâm đưa công trình về đích đúng hẹn.

Bên cạnh đó, được sự quan tâm sát sao của lãnh đạo địa phương là động lực lớn trên công trường. Mới đây, ông Đặng Văn Dũng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau đã trực tiếp dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra hiện trường, đôn đốc tiến độ và kịp thời chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa" và phương án thi công khoa học, chủ đầu tư cùng các nhà thầu đang dồn toàn lực cho chặng đường cuối, quyết tâm đưa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau đi vào hoạt động đúng kế hoạch, sớm phát huy hiệu quả đầu tư phục vụ nhân dân.

Video: Nhộn nhịp thi công công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau 1.200 giường.

Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau 1.200 giường bệnh là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh, dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Đây cũng là công trình để tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị "Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân". Công trình có ý nghĩa rất lớn trong việc khám chữa bệnh, qua đó, để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cũng là niềm mong chờ của người dân Cà Mau. Sau khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng trở thành trung tâm y tế hiện đại của khu vực, góp phần nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, giảm tải cho tuyến trên, từng bước đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc.