Ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bình Dương thực hiện phẫu thuật bóc bướu sợi thần kinh vùng mặt phải cho bệnh nhân bằng kỹ thuật vi phẫu

Qua thăm khám và đánh giá chuyên môn, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bình Dương xác định khối bướu tập trung quanh mắt phải, lan xuống vùng má, gây biến dạng khuôn mặt, ảnh hưởng đến diện mạo và chất lượng cuộc sống của người bệnh. Sau hội chẩn, ê-kíp quyết định phẫu thuật bóc tách khối bướu, đồng thời bảo tồn tối đa các cấu trúc giải phẫu quan trọng.

TS.BS Lê Ngọc Long, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, thăm hỏi, động viên người bệnh sau phẫu thuật bóc bướu sợi thần kinh vùng mặt

Ca phẫu thuật được phối hợp thực hiện bởi Đơn nguyên Ung bướu, ê-kíp vi phẫu Khoa Chấn thương chỉnh hình và Khoa Gây mê hồi sức. Với sự hỗ trợ của kính hiển vi phẫu thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bình Dương tiến hành bóc tách tổn thương một cách tỉ mỉ, kiểm soát từng thao tác nhằm hạn chế tổn thương mô lành, bảo tồn hệ thống thần kinh và các cấu trúc lân cận. Sau phẫu thuật, khối bướu được bóc tách thành công, người bệnh tỉnh táo, các dấu hiệu sinh tồn ổn định.

Đến ngày 26-11, quá trình hồi phục của bệnh nhân diễn tiến thuận lợi, sức khỏe dần ổn định, vết mổ khô, liền tốt. Hiện người bệnh tiếp tục được chăm sóc, theo dõi tại Khoa Chấn thương chỉnh hình, dự kiến sớm xuất viện và tái khám theo hướng dẫn của bác sĩ.

TS.BS Lê Ngọc Long, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, cho biết việc triển khai thành công ca phẫu thuật thể hiện năng lực phối hợp chuyên môn giữa các ê-kíp, đồng thời khẳng định nỗ lực ứng dụng kỹ thuật vi phẫu trong điều trị các bệnh lý phức tạp vùng đầu, mặt, cổ. Bệnh viện Đa khoa Bình Dương tiếp tục chú trọng phát triển chuyên môn sâu, nâng cao chất lượng điều trị, hướng đến mục tiêu bảo đảm an toàn và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh.