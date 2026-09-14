Bệnh viện Đa khoa Bảo Yên chạy đua tiến độ, quyết tâm về đích đúng hẹn

Quang cảnh Trung tâm Y tế Bảo Yên.

Theo kế hoạch, dự án dự kiến bàn giao, đưa vào sử dụng ngày 3/10/2026. Trước thời điểm này, các cán bộ, kỹ sư, công nhân đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm các hạng mục hoàn thành theo yêu cầu.

Dự án được triển khai xây dựng tại xã Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, với quy mô 250 giường bệnh. Công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện cơ sở vật chất y tế, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của Nhân dân trên địa bàn.

Nhà thầu đang tập trung máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công, công trình.

Theo thiết kế, dự án gồm khối nhà hành chính cao 3 tầng; nhà hợp khối kỹ thuật nghiệp vụ, khám bệnh và điều trị nội trú quy mô 200 giường; nhà khoa truyền nhiễm quy mô 50 giường, cùng các hạng mục như khoa chống nhiễm khuẩn, khoa dinh dưỡng, nhà đại thể và các công trình phụ trợ.

Hiện công trường đang tổ chức nhiều mũi thi công với khoảng 100 công nhân làm việc. Đến nay, các hạng mục của công trình cơ bản đã hoàn thiện. Các nhà thầu đang tập trung nhân lực, tăng ca, tăng kíp để hoàn thành những phần việc còn lại thuộc phạm vi đảm nhiệm.

Theo kế hoạch thi công, đơn vị phấn đấu đến ngày 30/9 bàn giao công trình, tạo điều kiện hoàn tất các công việc cần thiết trước thời điểm dự kiến đưa bệnh viện vào sử dụng ngày 3/10/2026.

Cùng với nỗ lực của các nhà thầu, chủ đầu tư thường xuyên cử đại diện bám sát công trường, theo dõi, kiểm tra tiến độ và kịp thời đôn đốc các đơn vị thi công.

Công tác hoàn thiện đang được đẩy nhanh.

Công nhân đang hoàn tất công đoạn ốp lát cuối cùng.

Bên cạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, quá trình thi công được chú trọng bảo đảm chất lượng, an toàn và các yêu cầu kỹ thuật.

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, các đơn vị đang tập trung cao độ về nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công liên tục, hướng tới mục tiêu hoàn thành Dự án Bệnh viện Đa khoa Bảo Yên đúng tiến độ.

Khi được đưa vào sử dụng, công trình sẽ góp phần nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế ngay tại địa phương.