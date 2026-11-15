Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu đủ điều kiện triển khai 76 kỹ thuật loại đặc biệt

Chiều 14/11, Đoàn công tác Bộ Y tế do ông Dương Huy Lương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh làm Trưởng đoàn đã đến làm việc, thẩm định năng lực chuyên môn tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau) đối với danh mục 100 kỹ thuật loại đặc biệt.

Tham gia đoàn có các chuyên gia đến từ Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược và Bệnh viện Ung Bướu TP. Hồ Chí Minh.

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Vương Hữu Tiến, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau cùng Ban Giám đốc và đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác tiến hành rà soát, đánh giá thực tế năng lực triển khai các kỹ thuật chuyên sâu, trong đó có nhiều kỹ thuật phức tạp như đặt nội khí quản hai nòng, nội soi phế quản dưới gây mê, bít lỗ thông liên nhĩ, thông liên thất và ống động mạch.

Quang cảnh buổi làm việc

Theo Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, thời gian qua, bệnh viện đã chủ động đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại; đồng thời cử đội ngũ y, bác sĩ đào tạo và tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật tại các bệnh viện tuyến trên ở TP. Hồ Chí Minh.

Đây là bước chuẩn bị quan trọng để bệnh viện từng bước tiếp nhận, làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu, nâng cao năng lực điều trị tại chỗ.

Qua khảo sát, các chuyên gia đóng góp nhiều ý kiến thiết thực về đào tạo nhân lực, khai thác hiệu quả trang thiết bị, tăng cường phối hợp chuyên môn và khám, chữa bệnh từ xa.

Đoàn cũng lưu ý bệnh viện tiếp tục hoàn thiện quy trình chuyên môn, đặc biệt là công tác kiểm soát nhiễm khuẩn nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Các chuyên gia phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau Vương Hữu Tiến nhấn mạnh, định hướng phát triển Bạc Liêu trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của tỉnh và khu vực lân cận có ý nghĩa quan trọng.

Qua đó, người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, có thêm cơ hội tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cao tại địa phương, giảm thời gian và chi phí di chuyển.

Thực tế, người bệnh phải mất khoảng 5-6 tiếng di chuyển đến TP. Hồ Chí Minh để tiếp cận các dịch vụ điều trị chuyên sâu. Vì vậy, nâng cao năng lực bệnh viện tuyến tỉnh còn góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương.

Đánh giá cao sự chuẩn bị của bệnh viện, ông Dương Huy Lương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh cho rằng, việc thẩm định và phân cấp kỹ thuật chuyên sâu cho tuyến tỉnh phải căn cứ vào năng lực thực tế, bảo đảm khách quan, khoa học và đúng quy định.

Bệnh viện cần tiếp tục phát huy nội lực, nâng cao y đức, chất lượng chuyên môn, đồng thời khẩn trương hoàn thiện các điều kiện còn thiếu để triển khai hiệu quả những kỹ thuật được thẩm định.

Đoàn công tác tham quan thực tế các khoa phòng và kiểm tra hệ thống trang thiết bị đang vận hành

Kết quả thẩm định, đoàn công tác thống nhất đánh giá Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu đủ điều kiện triển khai 76 kỹ thuật loại đặc biệt; cho phép thực hiện thí điểm 12 kỹ thuật và áp dụng cơ chế vừa triển khai vừa thí điểm đối với 1 kỹ thuật thay khớp vai (đạt tỷ lệ 88,5% so với tổng số kỹ thuật đề xuất).

Đoàn công tác đề nghị bệnh viện sớm hoàn thiện hồ sơ pháp lý, khắc phục những tồn tại liên quan đến quy trình thực hiện kỹ thuật điều trị, chú trọng kiểm soát nhiễm khuẩn.

Đây là những yêu cầu quan trọng để bệnh viện phát huy hiệu quả các kỹ thuật chuyên sâu, từng bước trở thành cơ sở khám, chữa bệnh cấp chuyên sâu, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân tỉnh Cà Mau và các địa phương lân cận.