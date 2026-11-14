Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu đủ điều kiện triển khai 76 kỹ thuật loại đặc biệt

Tham gia đoàn có Bác sĩ CKII Vương Hữu Tiến, Phó Giám đốc Sở Y tế tình Cà Mau, cùng các chuyên gia đến từ nhiều bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh.

TS. Dương Huy Lương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế (thứ hai từ phải sang) và Bác sĩ CKII Vương Hữu Tiến, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau (bìa phải), khảo sát cơ sở vật chất tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu.

Tại buổi làm việc, đoàn đánh giá năng lực triển khai 100 kỹ thuật chuyên sâu, gồm 62 phẫu thuật và 38 thủ thuật, trong đó có nhiều kỹ thuật phức tạp như: đặt nội khí quản hai nòng, nội soi phế quản dưới gây mê, bít lỗ thông liên nhĩ, thông liên thất, ống động mạch; đặt dù lọc máu động mạch trong can thiệp nội mạch máu...

Để chuẩn bị tiếp nhận và triển khai các kỹ thuật loại đặc biệt, Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu đã chủ động đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đồng bộ; đồng thời cử đội ngũ y, bác sĩ đào tạo, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật tại các bệnh viện tuyến trên ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Bác sĩ CKII Đoàn Xuân Thảo, Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, báo cáo tình hình đề xuất phê duyệt danh mục kỹ thuật loại đặc biệt năm 2026.

Qua khảo sát thực tế tại các khoa, phòng chuyên môn, các chuyên gia đến từ Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã góp ý về công tác đào tạo, đầu tư trang thiết bị hiện đại và phối hợp khám, chữa bệnh. Qua đó, định hướng Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu phát triển theo hướng hiện đại, từng bước đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân trong và ngoài tỉnh.

TS. Dương Huy Lương đánh giá cao sự chuẩn bị và nỗ lực của Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu trong đề xuất phê duyệt danh mục 100 kỹ thuật loại đặc biệt.

Tại buổi thẩm định, TS. Dương Huy Lương đánh giá cao sự chuẩn bị bài bản và nỗ lực của bệnh viện trong việc đề xuất Bộ Y tế phê duyệt danh mục 100 kỹ thuật loại đặc biệt; đề nghị bệnh viện tiếp tục phát huy nội lực, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm y tế chất lượng cao của tỉnh Cà Mau.

Đoàn công tác Bộ Y tế khảo sát hệ thống chụp mạch số hoá xoá nền (DSA) tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu.

Kết quả thẩm định thực tế, đoàn công tác thống nhất đánh giá Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu đủ điều kiện triển khai 76 kỹ thuật loại đặc biệt; cho phép thực hiện thí điểm 12 kỹ thuật và áp dụng cơ chế vừa triển khai, vừa thí điểm đối với 1 kỹ thuật thay khớp vai. Tổng số kỹ thuật được thống nhất theo các hình thức trên đạt 88,5% so với danh mục bệnh viện đề xuất.

Hiện Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu có đội ngũ 286 bác sĩ, đang từng bước hiện thực hoá Đề án phát triển trở thành cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp chuyên sâu giai đoạn 2026-2030.

TS. Phùng Văn Ngọc, Cục Hạ tầng và Thiết bị y tế, Bộ Y tế, góp ý về công tác đầu tư trang thiết bị tại bệnh viện.

Tiếp thu ý kiến của đoàn công tác, Bác sĩ CKII Vương Hữu Tiến, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau, khẳng định, ngành Y tế tỉnh sẽ chỉ đạo bệnh viện nghiêm túc rà soát, khẩn trương khắc phục những tồn tại, hoàn thiện các điều kiện cần thiết, quyết tâm sớm đưa bệnh viện phát triển thành cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp chuyên sâu của tỉnh.

Phát biểu kết luận, TS. Dương Huy Lương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), đề nghị bệnh viện sớm hoàn thiện thủ tục, hồ sơ pháp lý và khắc phục triệt để những tồn tại liên quan đến quy trình thực hiện kỹ thuật điều trị, trong đó đặc biệt chú trọng kiểm soát nhiễm khuẩn./.