Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu đạt bệnh viện hạng I

Dự lễ có đồng chí Nguyễn Minh Luân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành và các bệnh viện đến từ An Giang, Vĩnh Long, Thành phố Cần Thơ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân (hàng đầu, thứ ba từ phải sang) và đại biểu tham dự buổi lễ.

Trải qua gần 120 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu là một trong những cơ sở khám, chữa bệnh quan trọng của tỉnh.

Bệnh viện hiện có hơn 1.000 nhân sự, trong đó gần 260 bác sĩ, quy mô hơn 1.000 giường bệnh. Đơn vị đang phát triển các kỹ thuật chuyên sâu như tim mạch can thiệp, can thiệp mạch máu não điều trị đột quỵ, phẫu thuật thay khớp và các chuyên khoa ngoại. Sở Y tế đã phê duyệt hơn 2.500 danh mục kỹ thuật; bệnh viện trình Bộ Y tế thẩm định 100 danh mục kỹ thuật loại đặc biệt.

Bệnh viện tự bảo đảm chi thường xuyên, dự kiến năm 2026 tổng thu đạt hơn 440 tỷ đồng, tổng chi hơn 430 tỷ đồng. Việc được xếp hạng I là sự ghi nhận quá trình phát triển, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng khám, chữa bệnh và năng lực phục vụ người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân trao Quyết định của UBND tỉnh công nhận bệnh viện hạng I cho lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân đề nghị bệnh viện tiếp tục nâng cao chất lượng điều trị, đặt an toàn người bệnh lên hàng đầu; lựa chọn chuyên khoa ưu tiên phù hợp nhu cầu thực tế, gắn tiếp nhận kỹ thuật với khả năng làm chủ và tuân thủ quy trình chuyên môn. Qua đó, nâng cao hiệu quả điều trị tại chỗ, giảm chuyển tuyến, tiết kiệm chi phí cho người dân.

Bệnh viện cần chú trọng đào tạo, thu hút, giữ chân bác sĩ giỏi; tăng cường hợp tác với bệnh viện tuyến trên, chuyển giao kỹ thuật và xây dựng đội ngũ kế cận. Đồng thời, đầu tư có trọng tâm, khai thác hiệu quả trang thiết bị, đẩy mạnh chuyển đổi số, sớm triển khai bệnh án điện tử và cải tiến quy trình khám, chữa bệnh.

Bên cạnh đó, nâng cao năng lực quản trị, bảo đảm tự chủ tài chính bền vững; phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội tháo gỡ vướng mắc trong giám định, thanh toán bảo hiểm y tế; kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh của người bệnh. Đồng thời, tăng cường hỗ trợ chuyên môn, phối hợp cấp cứu và chuyển người bệnh an toàn trong toàn mạng lưới y tế, lấy chất lượng điều trị và sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động.

Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu ngày càng nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân cũng yêu cầu Sở Y tế và bệnh viện đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án giai đoạn 3; rà soát nhu cầu bổ sung, thay thế thiết bị giai đoạn 2027-2030, bảo đảm phù hợp với nhân lực và điều kiện vận hành. Đối với hệ thống xạ trị, CT mô phỏng, cần xây dựng phương án chuyên môn, xác định rõ nhu cầu và nguồn lực để trình cấp có thẩm quyền xem xét./.