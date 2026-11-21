Buổi lễ là dịp để tuổi trẻ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết cống hiến và quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng với hình ảnh người chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam.

Quang cảnh buổi lễ

Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

Ngay sau buổi lễ, đoàn thanh niên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 đã tham gia trận bóng đá giao lưu với đơn vị Công binh Pakistan (PAK-MEFT).

Trận đấu diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng, thắm tình hữu nghị, góp phần tăng cường tình đoàn kết, giao lưu văn hóa và thúc đẩy sự gắn kết giữa các lực lượng quân đội đa quốc gia trong Phái bộ.

Các hình ảnh trong khuôn khổ chương trình:

Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 giao lưu bóng đá với đơn vị Công binh Pakistan (PAK-MEFT)

Trận đấu diễn ra sôi nổi, thắm tình hữu nghị