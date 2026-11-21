Bệnh viện Dã chiến Việt Nam phát động thi đua cao điểm tại Nam Sudan
Tại Bentiu, Nam Sudan, Chi đoàn Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 vừa tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm với chủ đề “Thanh niên Quân đội - 75 năm tự hào tiếp bước”, hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thanh niên Quân đội và Ban Thanh niên Quân đội (8/2/1952 - 8/2/2027).
Buổi lễ là dịp để tuổi trẻ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết cống hiến và quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng với hình ảnh người chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam.
Ngay sau buổi lễ, đoàn thanh niên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 đã tham gia trận bóng đá giao lưu với đơn vị Công binh Pakistan (PAK-MEFT).
Trận đấu diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng, thắm tình hữu nghị, góp phần tăng cường tình đoàn kết, giao lưu văn hóa và thúc đẩy sự gắn kết giữa các lực lượng quân đội đa quốc gia trong Phái bộ.
Các hình ảnh trong khuôn khổ chương trình:
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/benh-vien-da-chien-viet-nam-phat-dong-thi-dua-cao-diem-tai-nam-sudan-10444429.html