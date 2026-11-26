Thành viên đoàn kiểm tra đánh giá tình trạng hoạt động của các trang thiết bị của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 Việt Nam. (Ảnh: NGỌC QUÝ)

Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá mức độ đáp ứng các yêu cầu về trang bị, cơ sở vật chất, công tác quản lý, bảo đảm và khả năng duy trì hoạt động của đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần chủ động, nghiêm túc và trách nhiệm cao, cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 đã phối hợp chặt chẽ, tổ chức rà soát toàn diện các nội dung, bảo đảm quá trình kiểm tra diễn ra bài bản, khoa học, đúng quy định. Kết quả đạt được là sự ghi nhận đối với những nỗ lực không ngừng của toàn thể đơn vị trong công tác quản lý, bảo đảm trang bị và duy trì năng lực sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Đằng sau kết quả ấy là những ngày làm việc miệt mài, sự tận tụy, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của mỗi cán bộ, nhân viên; là sự chủ động khắc phục khó khăn nơi địa bàn nhiệm vụ còn nhiều thách thức, để mỗi trang bị, mỗi hạng mục và mỗi nội dung công tác đều được chuẩn bị với tinh thần nghiêm túc và quyết tâm cao nhất.

Cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 Việt Nam trao đổi với thành viên đoàn kiểm tra. (Ảnh: NGỌC QUÝ)

Hoàn thành tốt công tác kiểm tra trang bị và năng lực triển khai không chỉ là kết quả của công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện, mà còn góp phần khẳng định năng lực, tính chuyên nghiệp, tinh thần kỷ luật và hình ảnh người quân nhân Việt Nam trong môi trường gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Đây cũng là động lực để Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nâng cao chất lượng hoạt động, duy trì trạng thái sẵn sàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe lực lượng gìn giữ hòa bình, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người và Quân đội nhân dân Việt Nam trách nhiệm, nhân văn, chuyên nghiệp trong mắt bạn bè quốc tế.