Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Các thành viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 tại Lễ xuất quân. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Dự và chỉ đạo tại buổi lễ có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc chủ trì buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8, Đội Công binh số 5 và đại diện thân nhân, gia đình quân nhân hai đơn vị.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tại lễ xuất quân.

Về phía các tổ chức quốc tế và cơ quan đại diện ngoại giao có bà Pauline Tamesis, Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam; bà Gillian Elizabeth Bird, Đại sứ Australia tại Việt Nam; ông Julien Guerrier, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam; ông Ito Naoki, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam; bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng Đại diện Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam; bà Phạm Thị Kiều Loan, Quản lý Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP), cùng đại diện Đại sứ quán, cơ quan ngoại giao, tùy viên quốc phòng một số nước tại Việt Nam.

Báo cáo tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Gìn giữ hòa bình Việt Nam nêu rõ, công tác chuẩn bị lực lượng cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 được triển khai đồng bộ, toàn diện, bám sát yêu cầu nhiệm vụ tại địa bàn phái bộ.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại lễ xuất quân.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 gồm 63 quân nhân được điều động từ các quân khu, quân đoàn, bệnh viện quân đội, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và một số cơ quan, đơn vị trong toàn quân, thực hiện nhiệm vụ thay thế lực lượng Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 tại Phái bộ UNMISS, Bentiu, Nam Sudan.

Trong quá trình chuẩn bị, 100% cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 hoàn thành chương trình huấn luyện về chính trị, quân sự, hậu cần-kỹ thuật, chuyên môn y tế dã chiến và kiến thức về hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Đơn vị đồng thời tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng chuyên sâu tiếng Anh và một số nội dung nghiệp vụ với sự phối hợp của các đối tác quốc tế, trong đó có cấp cứu chấn thương quốc tế, vận chuyển y tế đường không, phòng, chống bạo lực tình dục, Luật Nhân đạo quốc tế và nhận biết vật liệu nổ.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quyết định và tặng cờ cho đại diện Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5.

Đội Công binh số 5 gồm 184 cán bộ, nhân viên, được điều động từ Quân chủng Phòng không-Không quân, Quân chủng Hải quân, các quân khu, quân đoàn, các binh chủng và Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Đội lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ UNISFA, khu vực Abyei, trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đội Công binh số 4.

Đội Công binh số 5 đã hoàn thành chương trình huấn luyện chuyên ngành công binh tại Binh chủng Công binh; tổ chức huấn luyện ngoại ngữ cho nhân sự chủ chốt; huấn luyện về truyền thông, y tế, hậu cần-kỹ thuật và bảo vệ lực lượng. Đội cũng tổ chức hợp luyện, diễn tập vận hành theo các tình huống sát với điều kiện thực tế địa bàn, đồng thời phối hợp các đối tác quốc tế trao đổi chuyên môn, bổ sung kiến thức về Luật Nhân đạo quốc tế, phòng, chống bạo lực tình dục và nhận biết vật liệu nổ.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Quốc phòng phát biểu tại lễ xuất quân.

Với quá trình chuẩn bị và huấn luyện toàn diện, hai đơn vị cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai lực lượng, thực hiện nhiệm vụ theo tiêu chuẩn của Liên hợp quốc và yêu cầu của từng phái bộ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc cử Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Quốc kì, Quyết định cử đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và quà tặng cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8, Đội Công binh số 5.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước khẳng định, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là một nội dung quan trọng trong triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách của Nhà nước, góp phần khẳng định Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Năm 2026, Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc chính thức có hiệu lực, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý, chỉ huy, tổ chức lực lượng; nâng cao chất lượng chuẩn bị và triển khai lực lượng theo hướng chính quy, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch nước nhiệt liệt biểu dương những kết quả mà lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã đạt được trong thời gian qua; đặc biệt là những thành tích, đóng góp của cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 và Đội Công binh đã và đang thực hiện nhiệm vụ tại các phái bộ.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng tặng quà và trao biểu tượng “Mở đường thắng lợi” cho Đội Công binh số 5, biểu tượng “Lương y như từ mẫu” cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trân trọng cảm ơn Liên hợp quốc, các quốc gia, tổ chức quốc tế và các đối tác luôn đồng hành, hợp tác và hỗ trợ Việt Nam trong quá trình tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Việt Nam mong muốn tiếp tục cùng Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế tăng cường hợp tác, chia sẻ trách nhiệm và có những đóng góp ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn cho hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển bền vững trên thế giới.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng ghi nhận, biểu dương Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan đã chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo cho hai lực lượng; đồng thời yêu cầu cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, chấp hành nghiêm pháp luật Việt Nam, quy định của Liên hợp quốc, quy định của phái bộ và pháp luật nước sở tại. Đồng chí đã trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trao biểu tượng “Mở đường thắng lợi”, “Lương y như từ mẫu” cho hai đơn vị.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 xuất quân sau buổi lễ.

Thay mặt hai đơn vị nhận nhiệm vụ, Thượng tá Nguyễn Thị Minh Phương, Phó Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 phát biểu, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị dành cho hai đoàn; xin hứa sẽ đoàn kết, bản lĩnh, giữ nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân.