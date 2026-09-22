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Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8, Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình

Ngày 22/9/2026, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) tại Phái bộ GGHB LHQ tại Nam Sudan (UNMISS) và Phái bộ An ninh lâm thời LHQ tại Abyei (UNISFA).

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TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/benh-vien-da-chien-cap-2-so-8-doi-cong-binh-so-5-len-duong-thuc-hien-nhiem-vu-gin-giu-hoa-binh-post1387757.html