Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 hoàn thành nhiệm vụ tại Nam Sudan

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế trở về nước. (Ảnh: CTV)

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng chủ trì lễ đón.

Dự lễ có bà Katherine Louise Grimmond, Tổng Lãnh sự Australia tại Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện các cơ quan liên quan và thân nhân cán bộ, nhân viên bệnh viện.

Bệnh viện được triển khai tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan từ tháng 9/2025 gồm 63 cán bộ, nhân viên đến từ nhiều cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Máy bay của Không quân Hoàng gia Australia chở cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất. (Ảnh: CTV)

Trung tá, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Đức Tài, Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 cho biết, trong nhiệm kỳ, bệnh viện đã thu dung, khám và điều trị hơn 2.200 lượt bệnh nhân; thực hiện thành công hơn 30 ca phẫu thuật cấp cứu, trong đó có nhiều trường hợp phức tạp, bệnh nhân nặng.

Thủ trưởng Quốc phòng và các đơn vị đón cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 trở về nước. (Ảnh: CTV)

Đơn vị duy trì hoạt động chuyên môn trong điều kiện xa Tổ quốc, khí hậu khắc nghiệt, tiềm ẩn nguy cơ về an ninh và dịch bệnh.

Trong thời gian chuyển giao nhiệm vụ với Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8, quân số tại phái bộ chỉ còn 12 người. Đơn vị vẫn duy trì chế độ trực và vận chuyển cấp cứu đường không an toàn, kịp thời cho hai quân nhân Bangladesh.

Trung tá, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Đức Tài, Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 báo cáo kết quả công tác. (Ảnh: CTV)

Bệnh viện chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ. Đơn vị hoàn thành 17 bài báo cáo khoa học, trong đó 4 bài được công bố trên các tạp chí quốc tế thuộc nhóm Q2 và Q3; tham gia hội nghị khoa học quốc tế, hoạt động sáng tạo kỹ thuật và triển khai phần mềm quản lý bệnh viện. Cán bộ, nhân viên bệnh viện cũng tham gia hoạt động dân vận, hỗ trợ cộng đồng sở tại.

Cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7. (Ảnh: CTV)

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam ghi nhận tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn, ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ, nhân viên bệnh viện.

Đơn vị đã chấp hành nghiêm quy định của Liên hợp quốc và điều lệnh, điều lệ Quân đội nhân dân Việt Nam, nhận được những đánh giá tốt từ bệnh nhân và đồng nghiệp quốc tế.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam phát biểu. (Ảnh: CTV)

Đồng chí đề nghị cán bộ, nhân viên bệnh viện sau khi về nước hoàn thành kiểm tra sức khỏe, tổng kết rút kinh nghiệm, bàn giao và giải quyết chế độ, chính sách; sớm ổn định tổ chức, trở lại thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị.

Những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm tích lũy tại phái bộ cần tiếp tục được vận dụng vào công tác khám, cấp cứu, điều trị và chăm sóc sức khỏe bộ đội, nhân dân.

Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Bệnh viện Quân y 175 và các cơ quan liên quan được giao phối hợp tổng kết, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhân viên bệnh viện; nghiên cứu kinh nghiệm của đơn vị để phục vụ công tác chuẩn bị, huấn luyện các lực lượng gìn giữ hòa bình tiếp theo.

Thủ trưởng Quốc phòng và Tổng Lãnh sự Australia tặng hoa cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7. (Ảnh: CTV)

Thay mặt đơn vị, Trung tá Trần Đức Tài cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự phối hợp của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Bệnh viện Quân y 175 và các cơ quan, đơn vị. Đồng chí cũng gửi lời cảm ơn tới gia đình cán bộ, nhân viên đã đồng hành trong suốt nhiệm kỳ, khẳng định tập thể bệnh viện sẽ tiếp tục rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới.