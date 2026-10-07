Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: TRỌNG ANH)

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu cùng cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước anh linh của Người, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đồng thời bày tỏ quyết tâm tiếp tục giữ gìn phẩm chất người quân nhân cách mạng, người thầy thuốc Quân đội trong công tác sau khi trở về nước.

Đoàn đại biểu dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam nhấn mạnh, hoạt động báo công có ý nghĩa sâu sắc với mỗi cán bộ, nhân viên bệnh viện sau một nhiệm kỳ xa Tổ quốc.

Trong môi trường đa quốc gia, đa văn hóa và điều kiện công tác còn nhiều khó khăn, tập thể đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ, để lại hình ảnh người lính mũ nồi xanh Việt Nam kỷ luật, chuyên nghiệp, trách nhiệm và giàu lòng nhân ái.

Trung tá Trần Đức Tài, Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 báo cáo kết quả công tác.

Trong nhiệm kỳ, bệnh viện đã khám, điều trị hơn 2.200 lượt bệnh nhân, thực hiện hơn 30 ca phẫu thuật cấp cứu phức tạp, bảo đảm an toàn, hiệu quả. Mỗi ca bệnh đặt ra yêu cầu cao về trình độ chuyên môn, bản lĩnh xử trí và khả năng phối hợp trong điều kiện hoạt động của một phái bộ quốc tế.

Cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 báo công dâng Bác.

Nổi bật là ca vận chuyển cấp cứu đường không đối với hai quân nhân Bangladesh, nhiệm vụ diễn ra trong thời gian bàn giao, trao đổi quân với Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8, khi lực lượng của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 còn lại tại phái bộ chỉ có 12 người. Dù quân số mỏng nhưng cán bộ, nhân viên đơn vị vẫn khẩn trương tổ chức lực lượng, xử trí và hoàn thành nhiệm vụ an toàn.

Quang cảnh buổi lễ.

Ngoài công tác khám, điều trị và cấp cứu, bệnh viện duy trì phối hợp các lực lượng tại phái bộ, xây dựng quan hệ đoàn kết, hữu nghị với đồng nghiệp quốc tế. Tác phong làm việc nghiêm túc, tinh thần tận tụy và cách ứng xử nhân văn của cán bộ, chiến sĩ đã giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam phát biểu.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và kết quả công tác của tập thể Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7. Đồng chí đề nghị cán bộ, nhân viên đơn vị coi việc hoàn thành nhiệm kỳ là dấu mốc mới trong quá trình công tác.

Những kiến thức, kỹ năng và bản lĩnh tích lũy tại phái bộ cần được tổng kết, chia sẻ và truyền thụ cho các lực lượng chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ tiếp theo, góp phần xây dựng lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam ngày càng chính quy, chuyên nghiệp, hiệu quả và có uy tín cao hơn trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Trở về đơn vị, mỗi cán bộ, nhân viên cần tiếp tục giữ vững phẩm chất người quân nhân cách mạng, người thầy thuốc Quân đội, vận dụng kinh nghiệm thực tiễn vào huấn luyện, chuyên môn và công tác tại cơ quan, đồng thời là hạt nhân tích cực lan tỏa kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm và hình ảnh đẹp của người lính mũ nồi xanh Việt Nam.