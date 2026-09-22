Bệnh viện Dã chiến 2.8 và Đội Công binh số 5 lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Sáng 22-9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ xuất quân Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 (BVDC 2.8) và Đội Công binh số 5 (ĐCB5) lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) tại Phái bộ GGHB LHQ tại Nam Sudan (UNMISS) và Phái bộ An ninh lâm thời LHQ tại Abyei (UNISFA).

Lễ xuất quân diễn ra ở sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), sáng 22-9. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến dự buổi lễ. Ảnh: VIẾT CHUNG

Báo cáo tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam (Bộ Quốc phòng), cho biết, BVDC 2.8 gồm 63 quân nhân được điều động từ các quân khu, quân đoàn, bệnh viện quân đội, Cục GGHB Việt Nam... thay thế lực lượng BVDC 2.7 tại Phái bộ UNMISS. Trong quá trình chuẩn bị, 100% cán bộ, nhân viên BVDC 2.8 hoàn thành chương trình huấn luyện về chính trị, quân sự, hậu cần - kỹ thuật, chuyên môn y tế dã chiến và kiến thức về hoạt động GGHB.

Đội hình xuất quân của 2 đơn vị tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: VIẾT CHUNG

ĐCB5 gồm 184 cán bộ, nhân viên, được điều động từ Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân chủng Hải quân, các quân khu, quân đoàn, các binh chủng và Cục GGHB Việt Nam. ĐCB5 đã hoàn thành chương trình huấn luyện chuyên ngành công binh tại Binh chủng Công binh; tổ chức huấn luyện ngoại ngữ cho nhân sự chủ chốt; huấn luyện về truyền thông, y tế, hậu cần - kỹ thuật và bảo vệ lực lượng. Đội cũng tổ chức hợp luyện, diễn tập vận hành theo các tình huống sát với điều kiện thực tế địa bàn.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Quốc kỳ và Quyết định cử đi thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ cho 2 đơn vị tại buổi lễ. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Quốc kỳ, Quyết định cử đi thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ và bức tranh “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân” cho BVDC 2.8 và ĐCB5, thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các lực lượng Việt Nam khi lên đường thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định, là thành viên tích cực và có trách nhiệm của LHQ, Việt Nam luôn kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; chủ động, tích cực tham gia các cơ chế hợp tác đa phương để giải quyết các thách thức toàn cầu.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: VIẾT CHUNG

Sau hơn 12 năm trực tiếp đóng góp vào cơ chế này, từ những sĩ quan đầu tiên thực hiện nhiệm vụ cá nhân, Việt Nam đã từng bước mở rộng lực lượng, lĩnh vực, địa bàn, hình thức và nâng cao chất lượng tham gia, triển khai nhiều loại hình đơn vị, đảm nhiệm nhiều vị trí với hơn 1.600 lượt sĩ quan, cán bộ, nhân viên thuộc lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

“Các đồng chí đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam, được LHQ và các đối tác quốc tế ghi nhận, đánh giá cao; góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ và người chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam với cộng đồng quốc tế”, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh.

Đội hình BVDC 2.8 tại lễ xuất quân. Ảnh: VIẾT CHUNG

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trân trọng cảm ơn LHQ, các quốc gia, tổ chức quốc tế và đối tác đã luôn đồng hành, hợp tác và hỗ trợ Việt Nam trong quá trình tham gia hoạt động GGHB. Việt Nam mong muốn tiếp tục cùng LHQ và cộng đồng quốc tế tăng cường hợp tác, chia sẻ trách nhiệm và đóng góp ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn cho hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển bền vững của khu vực và thế giới.

Giao nhiệm vụ cho 2 đơn vị, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động GGHB LHQ, yêu cầu cán bộ, nhân viên BVDC 2.8 và ĐCB5 tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, chấp hành nghiêm pháp luật Việt Nam, quy định của LHQ, quy định của phái bộ và pháp luật nước sở tại; luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; đồng thời nhận thức sâu sắc vinh dự, trách nhiệm của người quân nhân Quân đội nhân dân Việt Nam khi thực hiện các nhiệm vụ.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng phát biểu giao nhiệm vụ. Ảnh: VIẾT CHUNG