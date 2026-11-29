Hai phương pháp tính thuế đối với bệnh viện công lập trước kỳ tính thuế năm 2025

Ngày 26/11/2026, Cục Thuế ban hành Công văn số 9116/CT-QLNT gửi Thuế tỉnh Ninh Bình và Thuế tỉnh Hưng Yên hướng dẫn xử lý các vướng mắc liên quan đến chính sách thuế TNDN đối với bệnh viện công lập.

Theo hướng dẫn của cơ quan quản lý, pháp luật về thuế TNDN trong giai đoạn trước năm 2025 chưa có quy định miễn thuế đối với khoản thu nhập của đơn vị sự nghiệp công lập phát sinh từ hoạt động cung cấp dịch vụ sự nghiệp công. Đối với các khoản thu nhập của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập phát sinh trước thời điểm Luật thuế TNDN số 67/2025/QH15 có hiệu lực hoặc phát sinh trước kỳ tính thuế năm 2025, Cục Thuế đề nghị các đơn vị thực hiện kê khai và nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật thuế.

Liên quan đến cách xác định nghĩa vụ tài chính và việc áp dụng mức 2% trên doanh thu hoạt động y tế, Cục Thuế cho biết phương pháp tính thuế trong giai đoạn áp dụng Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 và Nghị định số 218/2013/NĐ-CP phụ thuộc vào khả năng hạch toán doanh thu, chi phí và thu nhập của từng hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế.

Cụ thể, nếu đơn vị sự nghiệp xác định được đầy đủ doanh thu, chi phí và thu nhập, số thuế TNDN phải nộp trong kỳ được tính bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất. Trường hợp đơn vị hạch toán được doanh thu nhưng không xác định được chi phí và thu nhập của hoạt động kinh doanh, số thuế phải nộp sẽ được tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ. Căn cứ Điều 11 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP, tỷ lệ áp dụng đối với hoạt động y tế là 2%, trong khi các dịch vụ thông thường khác áp dụng tỷ lệ 5%.

Thống nhất áp dụng theo chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của ngành Tài chính

Trong văn bản trả lời địa phương, Cục Thuế cũng viện dẫn kết luận của lãnh đạo Chính phủ tại Thông báo số 551/TB-VPCP ngày 28/11/2017 về việc thực hiện chính sách thuế đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo theo đúng quy định của pháp luật về thuế.

Thực tế, nội dung này đã được Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế (nay là Cục Thuế) nhiều lần có văn bản hướng dẫn thống nhất trong thời gian qua. Các văn bản tiêu biểu gồm văn bản trả lời Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định ban hành năm 2021 và văn bản gửi UBND tỉnh Thái Nguyên ngày 20/5/2026 về chính sách thuế TNDN đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn.

Trên cơ sở các quy định tại hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thuế và thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, Cục Thuế đề nghị cơ quan thuế địa phương hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thực hiện kê khai, nộp thuế theo đúng quy định đối với các khoản thu nhập phát sinh trước thời điểm Luật thuế TNDN số 67/2025/QH15 có hiệu lực hoặc trước kỳ tính thuế năm 2025.