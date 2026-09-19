Bệnh viện công lập đạt chuẩn quốc tế có khó không?

Tại TPHCM có 3 bệnh viện công lập được các tổ chức quốc tế đánh giá, công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng. Ảnh: Sở Y tế TPHCM cung cấp

Sở Y tế TPHCM cho biết tính đến ngày 19/9, tại TPHCM có 3 bệnh viện công lập - đều là những bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối của Thành phố được các tổ chức quốc tế đánh giá, công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Đánh giá toàn bộ cách bệnh viện vận hành để chăm sóc người bệnh

Cụ thể, Bệnh viện Truyền máu Huyết học đạt chuẩn JCI; Bệnh viện Hùng Vương được ACHS International (Úc) công nhận đạt Tiêu chuẩn Chăm sóc sức khỏe EQuIP7; và mới đây Bệnh viện Da Liễu TP.HCM tiếp tục được ACHS International công nhận đạt EQuIP7.

Theo Sở Y tế TPHCM, đây là những dấu mốc đáng ghi nhận, cho thấy xu hướng của các bệnh viện công lập Thành phố trong việc chủ động chuẩn hóa quản trị, chất lượng chăm sóc và an toàn người bệnh theo các chuẩn mực quốc tế.

Các bệnh viện công lập không chỉ chú trọng phát triển kỹ thuật chuyên môn mà còn chuẩn hóa quản trị, chất lượng chăm sóc và an toàn người bệnh.

Sở Y tế khẳng định để bệnh viện đạt được một tiêu chuẩn quốc tế không dễ. Các tổ chức kiểm định quốc tế không chỉ xem bệnh viện có cơ sở vật chất hiện đại, có nhiều chuyên gia giỏi hay thực hiện được nhiều kỹ thuật khó hay không mà đánh giá toàn bộ cách một bệnh viện vận hành để chăm sóc người bệnh.

Từ quản trị và lãnh đạo; quản lý rủi ro; tiếp nhận, đánh giá và chăm sóc người bệnh; kiểm soát nhiễm khuẩn; quản lý và sử dụng thuốc; an toàn phẫu thuật; quản lý trang thiết bị; đào tạo nhân viên; bảo mật thông tin; tôn trọng quyền người bệnh cho đến việc ghi nhận sự cố, phân tích nguyên nhân và tổ chức cải tiến chất lượng liên tục.

Khó nhất là biến tiêu chuẩn thành công việc hằng ngày. Đây có lẽ là thách thức lớn nhất trên hành trình kiểm định chất lượng quốc tế.

Bệnh viện không chỉ cần có đầy đủ quy trình, quy định trên giấy, mà phải chứng minh được rằng những quy trình ấy thực sự được tuân thủ trong hoạt động hằng ngày và trở thành thói quen của mỗi nhân viên.

Một quy trình an toàn người bệnh dù được xây dựng rất hoàn chỉnh nhưng nhân viên không thực hiện thường xuyên thì chưa thể xem là đạt chuẩn. Một quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn, sử dụng thuốc an toàn hay nhận diện người bệnh nếu chỉ được thực hiện tốt ở một vài khoa, phòng cũng chưa đủ.

Vì vậy, khi đoàn chuyên gia quốc tế đến đánh giá, họ không chỉ xem hồ sơ. Các chuyên gia sẽ trực tiếp đến các khoa, phòng; quan sát nhân viên thực hiện quy trình; trao đổi với bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ, kỹ thuật viên và người bệnh; kiểm tra hồ sơ và có thể lần theo toàn bộ hành trình của một người bệnh từ lúc tiếp nhận, chẩn đoán, điều trị cho đến khi xuất viện.

Sở Y tế TPHCM cho rằng bệnh viện đạt chuẩn đã khó, duy trì chuẩn còn khó hơn. Một bệnh viện hôm nay vận hành tốt không có nghĩa ngày mai đương nhiên vẫn tốt.

Nhân viên thay đổi, kỹ thuật mới xuất hiện, mô hình bệnh tật thay đổi, số lượng người bệnh gia tăng và những nguy cơ mới đối với an toàn người bệnh cũng liên tục xuất hiện.

Do đó, sau khi được công nhận, bệnh viện vẫn phải tiếp tục tự đánh giá, đo lường kết quả, nhận diện nguy cơ, khắc phục những điểm chưa phù hợp và cải tiến liên tục; đồng thời trải qua các kỳ đánh giá tiếp theo theo yêu cầu của tổ chức kiểm định.

Phải được người bệnh cảm nhận qua từng lần đến bệnh viện

Theo Sở Y tế TPHCM, từ những bệnh viện tiên phong này, tinh thần chuẩn hóa, quản trị chất lượng và cải tiến liên tục phải được lan tỏa trong toàn hệ thống y tế Thành phố.

Sở Y tế khuyến khích các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, nhất là các bệnh viện tuyến cuối, chủ động nghiên cứu và lựa chọn những bộ tiêu chuẩn quốc tế phù hợp với điều kiện, năng lực và định hướng phát triển của đơn vị để xây dựng lộ trình phấn đấu.

Không nhất thiết tất cả bệnh viện phải lựa chọn cùng một bộ tiêu chuẩn. Nhưng tất cả cần cùng hướng đến những giá trị chung: quản trị tốt hơn, quy trình chuẩn hơn, chăm sóc an toàn hơn, kết quả được đo lường và chất lượng được cải tiến liên tục.

Một chứng nhận quốc tế chỉ thực sự có ý nghĩa khi người bệnh cảm nhận được sự thay đổi trong từng lần đến bệnh viện.

Đó là khi người bệnh được nhận diện chính xác hơn; được sử dụng thuốc an toàn hơn; giảm nguy cơ nhiễm khuẩn; được phẫu thuật và thực hiện thủ thuật an toàn hơn; thông tin cá nhân được bảo mật; quyền của người bệnh được tôn trọng; những sự cố được phát hiện, phân tích và có giải pháp ngăn ngừa tái diễn.

Đó cũng là khi mỗi nhân viên y tế hiểu rằng chất lượng và an toàn người bệnh không phải là trách nhiệm của riêng một khoa, phòng nào, mà là trách nhiệm của chính mình trong từng công việc hằng ngày.