Bệnh viện Chợ Rẫy: Liên tục cập nhật thông tin, hỗ trợ chuyên môn tại chỗ cho tuyến dưới

Thông qua Đề án 1816 và chương trình Bệnh viện vệ tinh, các chuyên gia giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Chợ Rẫy trực tiếp “cầm tay chỉ việc”, hỗ trợ chuyên môn tại chỗ cho các đơn vị tuyến dưới.

Nhằm cập nhật các hướng dẫn điều trị mới năm 2026 trong bệnh lý rối loạn nhịp - tim mạch, cơ xương khớp và nội khoa thường gặp theo các hiệp hội châu Âu và Hoa Kỳ, Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức hội thảo khoa học gồm 4 phiên chuyên đề xoay quanh các chủ đề chính: cập nhật điều trị bệnh đồng mắc ở bệnh nhân tim mạch, xu hướng mới trong điều trị rối loạn nhịp, cập nhật các hướng dẫn của Hội Tim mạch châu Âu năm 2026 và điều trị bệnh mạch vành - xơ vữa.

Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức hội thảo khoa học. Ảnh: YT

Trưởng khoa Điều trị rối loạn nhịp, Bệnh viện Chợ Rẫy TS.BS CKII Kiều Ngọc Dũng cho biết, các tiến bộ khoa học kỹ thuật và nghiên cứu lâm sàng trong y học phát triển liên tục. Việc cập nhật và áp dụng kịp thời các khuyến cáo điều trị mới đóng vai trò quyết định giúp nâng cao hiệu quả điều trị trực tiếp cho người bệnh.

Điểm đặc biệt tại hội thảo là Ban tổ chức đã kịp thời cập nhật 4 hướng dẫn điều trị lâm sàng mới nhất do Hội Tim mạch châu Âu công bố. Bệnh viện Chợ Rẫy đã đưa ngay các nội dung này đến với đại biểu tham dự để phục vụ cho thực hành lâm sàng thực tế.

Theo đó, các điểm mới nổi bật trong 4 hướng dẫn điều trị năm 2026 bao gồm tối ưu hóa phác đồ phối hợp liên khoa trong điều trị suy tim và bệnh thận mạn nhằm giảm tỷ lệ tử vong; khuyến cáo mới về phục hồi chức năng tim mạch giúp bệnh nhân sớm phục hồi thể trạng; cập nhật định nghĩa và xử trí nhồi máu cơ tim giúp bác sĩ tiếp cận các phương pháp can thiệp hiện đại, chính xác hơn; cùng các hướng dẫn chuyên sâu về điều trị rối loạn nhịp, chuẩn hóa phác đồ triệt đốt và cấy ghép thiết bị hỗ trợ nhịp tim.

Bệnh viện Chợ Rẫy trực tiếp “cầm tay chỉ việc”, hỗ trợ chuyên môn tại chỗ cho các đơn vị tuyến dưới thông qua Đề án 1816. Ảnh: YT

Đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy nhấn mạnh, là trung tâm y tế chuyên sâu hàng đầu phía Nam, thời gian qua, Bệnh viện Chợ Rẫy đẩy mạnh chuyển giao công nghệ cho tuyến dưới qua nhiều hình thức đồng bộ. Bên cạnh đào tạo lý thuyết diện rộng, bệnh viện tập trung hướng dẫn thực hành kỹ năng lâm sàng và đào tạo chuyên sâu độc lập, giúp bác sĩ tuyến cơ sở có thể tự tin làm chủ kỹ thuật tại địa phương.

Đặc biệt, thông qua Đề án 1816 và chương trình Bệnh viện vệ tinh, các chuyên gia giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Chợ Rẫy đã trực tiếp “cầm tay chỉ việc”, hỗ trợ chuyên môn tại chỗ cho các đơn vị tuyến dưới.

Thức đánh giá cao chương trình làm việc phong phú, toàn diện và mang tính thời sự, lãnh đạo Bộ Y tế nhận định, hội thảo đã bao quát từ chuyên ngành tim mạch đến các bệnh lý liên quan như thận, nội tiết, cơ xương khớp.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp cảm ơn Bệnh viện Chợ Rẫy đã tin tưởng lựa chọn Cần Thơ làm địa điểm tổ chức 6 kỳ hội thảo khoa học quy mô lớn. Sự đồng hành này tạo cơ hội quý báu cho đội ngũ y bác sĩ tại Cần Thơ và Đồng bằng Sông Cửu long học hỏi kinh nghiệm tiên tiến, góp phần nâng cao năng lực cho cả hệ thống y tế chuyên sâu lẫn mạng lưới y tế cơ sở trên địa bàn.