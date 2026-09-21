Đoàn công tác của Bệnh viện Chợ Rẫy do bác sĩ chuyên khoa I Phạm Phú Đông (Khoa Hóa - Xạ trị, Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Chợ Rẫy) trực tiếp hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật cho đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Gia Lai.

Ngày 20-9, ê kíp chuyên môn đã thực hiện xạ trị cho 3 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Trong đó, 1 bệnh nhân ung thư phổi di căn não được xạ trị toàn bộ não; 2 bệnh nhân ung thư phổi di căn xương đa ổ được xạ trị giảm nhẹ các tổn thương di căn nhằm giảm đau, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bên cạnh việc trực tiếp điều trị cho người bệnh, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy còn hướng dẫn thực hành, chuyển giao quy trình kỹ thuật cho ê kíp của Bệnh viện Đa khoa Gia Lai theo nội dung hợp đồng đã ký kết. Để phục vụ công tác chuyển giao, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai đã chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực, người bệnh, trang thiết bị, vật tư và các điều kiện cần thiết để phối hợp triển khai.

Đoàn bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy chuyển giao kỹ thuật xạ trị cho Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Theo hợp đồng, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa Gia Lai triển khai các kỹ thuật xạ trị bằng máy gia tốc gồm: xạ trị bằng máy gia tốc có điều biến liều; xạ trị phối hợp đồng thời với hóa trị; xạ trị triệu chứng trong di căn ung thư; mô phỏng và lập kế hoạch cho xạ trị ngoài.

Đồng thời, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đào tạo các kỹ thuật liên quan nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Gia Lai.

Các bác sĩ chụp ảnh lưu niệm tại Khu xạ trị thuộc Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Cùng với việc cử ê kíp y, bác sĩ đi đào tạo chuyên sâu tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh, việc triển khai gói kỹ thuật xạ trị tại Khu xạ trị - Khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) sẽ tạo điều kiện nâng cao năng lực điều trị các bệnh ung thư ngay tại địa phương, giúp người bệnh tiếp cận các kỹ thuật chuyên sâu, giảm chi phí và thời gian chuyển tuyến. Đồng thời, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế của tỉnh Gia Lai và khu vực lân cận.

Được biết, công trình Khu Xạ trị đã được đầu tư xây dựng với quy mô nhà 2 tầng, diện tích xây dựng 804,5m² tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai với tổng mức đầu tư hơn 73,29 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.