Bệnh viện Chợ Rẫy, 103 và loạt bệnh viện có giá khám chữa bệnh mới

Bộ Y tế vừa ban hành loạt quyết định quy định giá dịch vụ khám chữa bệnh thuộc danh mục do Quỹ BHYT thanh toán; giá dịch vụ do ngân sách nhà nước thanh toán; giá dịch vụ không thuộc danh mục do Quỹ BHYT thanh toán mà không phải là dịch vụ theo yêu cầu, áp dụng tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình (từ ngày 28/9), tại Bệnh viện Quân y 103 (Hà Nội), Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi chức năng Trung ương - Trường Đại học Y Hà Nội; Phòng khám đa khoa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cơ sở Vĩnh Hưng thuộc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội; Viện Y học phóng xạ và Ung bướu Quân đội (từ ngày 6/10)...

Theo đó, giá khám bệnh do BHYT chi trả tại hầu hết các cơ sở có mức mới là 52.600 đồng (giá cũ 50.600); hội chẩn để xác định ca bệnh khó, chỉ áp dụng đối với trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn 208.000/chuyên gia/ca (giá cũ là 200.000 đồng).

Về danh mục dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc danh mục do Quỹ BHYT thanh toán, Bộ Y tế quy định: khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang) và khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang): 166.400 đồng, áp dụng tại các cơ sở y tế này (giá cũ là 160.000 đồng).

Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động (không kể xét nghiệm, X-quang): 468.000 đồng (giá cũ: 450.000 đồng).

Các bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình. Ảnh: BVCC

Ngày điều trị hồi sức tích cực (ICU), ghép tạng, ghép tủy, ghép tế bào gốc có sự khác biệt giữa nhóm bệnh viện hạng Đặc biệt (Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình) và hạng I (Bệnh viện Quân y 103). Theo đó, nhóm hạng Đặc biệt, giá mới là 1,058 triệu đồng (giá cũ là 1.017.300 đồng); Bệnh viện Quân y 103 là 965.200 đồng (giá cũ là 928.100 đồng).

Ngày giường bệnh hồi sức cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy: 623.400 đồng (giá cũ là 599.400); tại Bệnh viện Quân y 103 là 580.900 đồng (giá cũ là 558.600 đồng)

Ngày giường bệnh nội khoa các loại, tại Bệnh viện Chợ Rẫy giá từ 261.200 - 307.000 đồng; tại Bệnh viện Quân y 103 là từ 242.200 - 317.700 đồng.

Ngày giường ngoại khoa, bỏng tại Bệnh viện Chợ Rẫy giá từ 322.000 - 458.100 đồng (chưa bao gồm chi phí máy thở, khí y tế); tại Bệnh viện Quân y 103 là từ 298.200 đồng - 416.400 đồng...

Ngày giường điều trị ban ngày được tính bằng 0,3 lần giá ngày giường của các khoa và loại phòng tương ứng.

Bộ Y tế cũng quy định hơn 5.700 dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm BHYT chi trả tại các bệnh viện này, trong đó, 24 dịch vụ siêu âm thông thường, như: Siêu âm cấp cứu tại giường bệnh; siêu âm ổ bụng tại giường cấp cứu; siêu âm khớp (một vị trí), siêu âm ổ bụng; siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách,thận, bàng quang); siêu âm ống tiêu hóa (dạ dày, ruột non, đại tràng), tử cung, phần phụ, tuyến vú…: 61.000 đồng. Trước đây các dịch vụ này có giá 58.600 đồng.

Một số kỹ thuật phẫu thuật điều trị tim mạch, phẫu thuật ung thư: mức giá là 7,54 - 9,96 triệu đồng, chưa bao gồm một số vật tư y tế khác.

Như vậy, sau gần 2 năm, giá dịch vụ khám bệnh, hội chẩn, ngày giường điều trị và một số dịch vụ y tế khác tại các bệnh viện tăng khoảng 4%. Điểm đáng chú ý nhất của đợt tăng giá này là chi phí quản lý lần đầu tiên được đưa vào cơ cấu giá.

Chi phí quản lý bao gồm nhiều khoản chi thực tế mà các cơ sở y tế đang phải chi trả hằng ngày như điện, nước, nhiên liệu, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị y tế, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, thuế, phí, lãi vay và các chi phí quản trị khác.

Như vậy, giá dịch vụ khám chữa bệnh hiện đã tính đủ 3 trong 4 cấu phần giá gồm: Chi phí trực tiếp, nhân công và quản lý. Chi phí khấu hao tài sản và trang thiết bị y tế vẫn chưa được đưa vào giá, trong khi đây là khoản chi phí lớn đối với nhiều bệnh viện, nhất là các cơ sở y tế đầu tư công nghệ và kỹ thuật cao.