Bệnh viện căng như dây đàn vì cúm A, sốt xuất huyết, lấy lối đi làm giường bệnh

Sau 6 ngày nhập viện điều trị cúm A, bà Vũ Thị Toàn (75 tuổi, trú tại phố Kim Hoa, Hà Nội) vẫn phải thở oxy. Dù xét nghiệm đã âm tính với virus cúm A, bệnh nhân chưa thể xuất viện do viêm phổi, suy hô hấp, tiên lượng chưa tốt.

Sốt 40 độ không hạ, người trẻ nhập viện; cụ bà 75 tuổi mắc cúm A vẫn thở oxy sau 6 ngày

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, BSCKII Nguyễn Thu Hường, Trưởng khoa Bệnh nghề nghiệp, Đơn nguyên Cơ xương khớp, Trưởng Đơn nguyên Truyền nhiễm, Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, bà Toàn còn mắc nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, suy tim và suy tuyến thượng thận do lạm dụng thuốc trong quá trình điều trị. Đây là những yếu tố khiến việc điều trị phức tạp, nguy cơ biến chứng cao hơn.

Theo bác sĩ Hường, cúm A năm nay diễn biến khá bất thường khi số ca tăng nhanh, kéo dài hơn một tháng rưỡi và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Lượng bệnh nhân liên tục tăng khiến đơn nguyên phải kê thêm giường ra giữa lối đi. Có thời điểm, mỗi phòng vốn chỉ bố trí tối đa 10 giường nhưng vẫn không đủ chỗ, gây khó khăn cho hoạt động tiêm truyền và chăm sóc người bệnh.

Sau 6 ngày nhập viện điều trị cúm A, bà Toàn vẫn phải thở oxy.

Bệnh viện phải tăng cường bác sĩ để đáp ứng nhu cầu điều trị, đồng thời cân nhắc cho một số bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện sớm nhằm dành giường cho những trường hợp nặng hơn, nhưng vẫn phải bảo đảm an toàn.

Đáng chú ý, nguồn lây cúm không chỉ đến từ môi trường bên ngoài. Nhiều người cao tuổi dù chủ yếu ở trong nhà vẫn mắc bệnh do lây từ con cháu. Khi người già nhập viện, người thân cũng có thể đang mắc cúm và phải điều trị tại nhà, không thể vào chăm sóc, khiến gánh nặng càng dồn lên nhân viên y tế.

Không chỉ người cao tuổi, người trẻ cũng phải nhập viện vì cúm A. Chị Trịnh Thị Trà My (26 tuổi, ở Bát Tràng) nhập viện sau 3 ngày sốt li bì, nhiệt độ lên tới 40 độ C không hạ, kèm đau đầu, đau gáy và đau mỏi toàn thân. Trước đó, chị tự test cúm tại nhà nhưng kết quả chỉ xuất hiện vạch mờ. Khi đến Bệnh viện Thanh Nhàn, chị được xác định mắc cúm A. Sau gần một tuần điều trị, sức khỏe đã cải thiện và dự kiến được xuất viện.

Số lượng bệnh nhân nhập viện điều trị vì cúm tăng liên tục.

Cùng thời điểm, số bệnh nhân sốt xuất huyết cũng tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Để giảm tải, Đơn nguyên Truyền nhiễm ưu tiên tiếp nhận khoảng 4-5 trường hợp sốt xuất huyết nặng mỗi ngày; các ca nhẹ và trung bình được điều trị tại những chuyên khoa khác, nếu xuất hiện diễn biến bất thường sẽ được hội chẩn, can thiệp kịp thời.

Anh N.V.K. (phường Bạch Mai) là một trường hợp như vậy. Trước khi nhập viện, anh sốt 38-39 độ C, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt. Sau hai ngày điều trị tại nhà, anh bất ngờ choáng, ngất và được đưa đến bệnh viện khoảng 15 phút sau đó. Đây là lần thứ ba anh mắc sốt xuất huyết, nhưng lần này cảm giác đau đầu kéo dài và nặng hơn những lần trước. Ban đầu, anh còn nghĩ mình mắc cúm A do trong gia đình có người nhiễm bệnh.

Số ca bệnh mắc cúm A có xu hướng gia tăng, nhiều bệnh nhân phải nhập viện do biến chứng viêm phổi, suy hô hấp, dù xét nghiệm virus đã âm tính. Thực hiện: Dương Khánh - Hoàng Yến

Không chủ quan khi sốt, bỏ lỡ thời gian điều trị

Theo bác sĩ Hường, trong bối cảnh nhiều bệnh truyền nhiễm cùng lưu hành, người dân không nên tự phán đoán bệnh chỉ qua triệu chứng sốt. Sốt xuất huyết cần được xác định bằng xét nghiệm máu, trong khi cúm, COVID-19, Adenovirus hay RSV có thể được chẩn đoán bằng xét nghiệm dịch đường hô hấp.

Người dân có thể sử dụng test nhanh tại nhà để kiểm tra sơ bộ, nhưng nếu chưa xác định được nguyên nhân gây sốt cần đến cơ sở y tế để thăm khám, xét nghiệm.

Đặc biệt, thời gian vàng điều trị cúm là trong vòng 48 giờ kể từ khi khởi phát triệu chứng. Tuy nhiên, nhiều người thường đến viện vào ngày thứ 3-4 vì nghĩ chỉ bị cảm lạnh, viêm mũi họng thông thường, thậm chí tự mua kháng sinh về uống, bỏ lỡ thời điểm điều trị thuận lợi.

Bác sĩ Hường cảnh báo tình trạng người dân tự mua Tamiflu hoặc các thuốc chứa hoạt chất tương tự để sử dụng khi chưa được thăm khám, xác định bệnh và đánh giá tình trạng sức khỏe.

Bác sĩ khuyến cáo người có biểu hiện ho, sốt, khó thở, hắt hơi, sổ mũi cần đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và xử trí. Những người mắc bệnh nền như tim mạch, tăng huyết áp, COPD, hen phế quản, ung thư hoặc suy giảm miễn dịch càng cần thăm khám sớm để hạn chế nguy cơ biến chứng.

Để phòng bệnh, người dân cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, vệ sinh mũi họng, ăn uống đủ chất và hạn chế tiếp xúc với người mắc cúm. Khi xuất hiện triệu chứng bất thường, cần đi khám sớm, không tự ý điều trị tại nhà.