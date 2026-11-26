Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa triển khai thành công kỹ thuật nội soi ruột non bóng kép kết hợp kẹp clip cầm máu, cứu sống bệnh nhân 17 tuổi bị xuất huyết tiêu hóa nặng do loét túi thừa Meckel.

Thành công này đánh dấu bước tiến trong ứng dụng các kỹ thuật nội soi can thiệp chuyên sâu, góp phần nâng cao khả năng chẩn đoán và điều trị những bệnh lý tiêu hóa phức tạp ngay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Bệnh nhân nam N.N.A. (17 tuổi, ngụ xã An Lạc Thôn, thành phố Cần Thơ) được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng thiếu máu nặng, mạch nhanh, da niêm nhợt, đi ngoài phân đen và đau bụng.

Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ huyết sắc tố chỉ còn 4,9 g/dl, thấp hơn nhiều so với mức bình thường từ 12-15 g/dl.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sỹ khoa Cấp cứu tiến hành hồi sức, truyền dịch, truyền máu khẩn cấp và thực hiện các xét nghiệm nhằm xác định vị trí xuất huyết.

Tuy nhiên, kết quả nội soi dạ dày không phát hiện vị trí chảy máu; nội soi đại tràng ghi nhận nhiều phân đen lẫn máu đông, trong khi tình trạng xuất huyết tiêu hóa vẫn tiếp diễn.

Trước diễn biến này, bệnh nhân được chỉ định nội soi ruột non bóng kép để xác định nguyên nhân.

Êkíp Nội soi phát hiện túi thừa Meckel kích thước khoảng 4 cm, tại miệng túi có ổ loét khoảng 2 cm đang chảy máu, đáy ổ loét có nhú mạch máu. Các bác sỹ sử dụng 4 clip để kẹp cầm máu, kiểm soát thành công tình trạng xuất huyết.

Thời gian can thiệp khoảng 30 phút. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân được truyền 6 đơn vị máu và các chế phẩm máu.

Sau 2 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhân cải thiện, tỉnh táo, các dấu hiệu sinh tồn ổn định, da niêm hồng, không còn đau bụng và đã đi ngoài phân vàng. Các chỉ số xét nghiệm huyết học cũng phục hồi tốt.

Theo bác sỹ chuyên khoa II Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Trưởng Khoa Nội soi, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, ruột non có chiều dài lớn, nằm sâu trong ổ bụng và có cấu trúc giải phẫu phức tạp nên các phương pháp nội soi thông thường khó khảo sát toàn bộ cơ quan này.

Vì vậy, việc chẩn đoán và xử trí những trường hợp xuất huyết tiêu hóa chưa rõ nguyên nhân, khối u, polyp, dị dạng mạch máu hoặc tổn thương viêm loét ở ruột non còn nhiều thách thức.

Nội soi ruột non bóng kép là kỹ thuật sử dụng hệ thống hai bóng được bố trí tại đầu dây nội soi và ống chụp ngoài. Hai bóng được bơm, xả luân phiên, phối hợp với thao tác của bác sỹ để cố định và rút ngắn các quai ruột, qua đó đưa ống nội soi tiếp cận những đoạn ruột non nằm sâu mà phương pháp thông thường khó khảo sát.

Không chỉ hỗ trợ chẩn đoán, kỹ thuật này còn cho phép thực hiện các can thiệp điều trị như sinh thiết, cầm máu, cắt polyp, nong chỗ hẹp và lấy dị vật khi có chỉ định.

Việc lần đầu tiên triển khai thành công kỹ thuật nội soi ruột non bóng kép cầm máu tại Đồng bằng sông Cửu Long có ý nghĩa trong xử trí các trường hợp xuất huyết tiêu hóa phức tạp, giúp người bệnh có thêm cơ hội tiếp cận kỹ thuật y tế chuyên sâu tại địa phương, hạn chế việc phải chuyển đến các cơ sở y tế ở xa.

Hiện Trung tâm Nội soi, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ được trang bị nhiều hệ thống kỹ thuật chuyên sâu như nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP), nội soi đường mật SpyGlass, siêu âm nội soi (EUS) và nội soi ruột non bóng kép (DBE).

Việc đưa vào triển khai đồng bộ các kỹ thuật này góp phần nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị bệnh lý đường tiêu hóa, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long./.