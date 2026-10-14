Bệnh viện C Đà Nẵng ứng dụng công nghệ hiện đại trong phục hồi chức năng

Hệ thống robot hỗ trợ dáng đi MRG-P100. Ảnh: PHƯƠNG LAN

Các thiết bị được kết hợp chặt chẽ với quá trình thăm khám, đánh giá tình trạng nhằm xây dựng chương trình tập luyện phù hợp cho từng bệnh nhân. Trong đó, hệ thống robot chi dưới hỗ trợ tập đi, đứng và giữ thăng bằng; robot chi trên giúp phục hồi vận động cánh tay, bàn tay, đáp ứng các sinh hoạt hằng ngày như cầm nắm đồ vật, ăn uống và mặc áo.

Nghiên cứu của BSCKII Bùi Văn Hội và cộng sự trên 32 bệnh nhân nhồi máu não tại bệnh viện, công bố trên Tạp chí Y học Việt Nam năm 2026, ghi nhận sau 4 tuần, nhóm phối hợp tập luyện với robot cải thiện tốt hơn về khả năng đi lại, giữ thăng bằng và vận động chân so với nhóm áp dụng phương pháp phục hồi chức năng thông thường.

Việc ứng dụng công nghệ được gắn với mục tiêu điều trị và theo dõi tiến bộ của từng người bệnh. Ảnh: PHƯƠNG LAN

Bên cạnh đó, hệ thống thực tế ảo VRRS hỗ trợ bệnh nhân luyện các động tác với tay, chạm mục tiêu và mô phỏng thao tác đưa thức ăn lên miệng. Nghiên cứu trên 36 bệnh nhân sau đột quỵ của BSCKII Bùi Văn Hội và cộng sự cũng ghi nhận khả năng vận động tay và tự ăn uống cải thiện rõ rệt sau 4 tuần tập luyện ứng dụng công nghệ này.

Khoa còn triển khai thiết bị Gamma hỗ trợ tập thăng bằng, điều chỉnh tư thế, góp phần cải thiện khả năng đứng và di chuyển an toàn; đồng thời ứng dụng kỹ thuật kích thích từ trường xuyên sọ để hỗ trợ phục hồi cho các bệnh nhân có chỉ định phù hợp.

Trong khi đó, nghiệm pháp gắng sức tim phổi giúp bác sĩ đánh giá chính xác khả năng vận động nhằm lựa chọn cường độ tập luyện tối ưu; hệ thống niệu động học hỗ trợ đánh giá chức năng bàng quang và đường tiểu dưới, làm cơ sở xác định phương pháp điều trị rối loạn tiểu tiện.

Hệ thống tập thực tế ảo VSSR. Ảnh: PHƯƠNG LAN

Theo đại diện Bệnh viện C Đà Nẵng, việc ứng dụng công nghệ luôn gắn liền với mục tiêu điều trị và quá trình theo dõi tiến bộ của từng bệnh nhân. Sự phối hợp chặt chẽ giữa nhân viên y tế và gia đình giúp bệnh nhân chủ động vận dụng các kỹ năng đã tập luyện vào cuộc sống thực tế, từng bước nâng cao khả năng tự lập và chất lượng cuộc sống.