Bệnh viện C Đà Nẵng lần đầu phẫu thuật tim bắc cầu động mạch vành

Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị vừa chuyển giao kỹ thuật và cử đoàn chuyên gia trực tiếp hỗ trợ Bệnh viện C Đà Nẵng lần đầu tiên triển khai phẫu thuật tim bắc cầu động mạch vành. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển năng lực chuyên môn của Bệnh viện C Đà Nẵng, mở ra cơ hội tiếp cận các kỹ thuật điều trị tim mạch chuyên sâu cho người bệnh tại địa phương.

Ca phẫu thuật được thực hiện tại Bệnh viện C Đà Nẵng bởi ekip bác sĩ Trung tâm Tim mạch (Khoa Ngoại Tổng hợp) phối hợp cùng đoàn chuyên gia của Bệnh viện Trung ương Huế do GS.TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc làm trưởng đoàn.

Bệnh nhân được phẫu thuật là ông V.S. (83 tuổi, TP Đà Nẵng), được chẩn đoán bệnh lý mạch vành, kèm tăng huyết áp. Tháng 01/2026, người bệnh bị nhồi máu cơ tim không ST chênh lên (NSTEMI) và được can thiệp cấp cứu động mạch vành phải.

Các bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng đang thực hiện ca phẫu thuật dưới sự giám sát, hỗ trợ từ các chuyên gia của Bệnh viện Trung ương Huế

Tháng 3/2026, bệnh nhân được phát hiện hẹp nặng kèm vôi hóa ở thân chung động mạch vành trái và động mạch liên thất trước. Lần can thiệp thân chung và động mạch liên thất trước ngày 20/3 không thành công, đòi hỏi phương án điều trị phù hợp hơn.

Qua hội chẩn, các chuyên gia xem xét ba phương án điều trị gồm: Tiếp tục điều trị nội khoa tối ưu; can thiệp lại động mạch vành trái bằng kỹ thuật khoan cắt mảng xơ vữa vôi hoá trong lòng mạch vành (Rotablator); hoặc phẫu thuật bắc cầu nối động mạch vành trái. Điểm EuroSCORE II của người bệnh là 1,06%, thuộc nhóm nguy cơ phẫu thuật thấp, là cơ sở quan trọng để các chuyên gia cân nhắc chỉ định phẫu thuật.

Tính đến 8h ngày 17/10, bệnh nhân tỉnh táo, chức năng tim tốt, được rút ống nội khí quản, cai máy thở và tự thở.

Được biết, để chuẩn bị cho việc triển khai kỹ thuật này, từ giữa năm 2022, Bệnh viện C Đà Nẵng cử 21 cán bộ y tế, gồm bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ gây mê hồi sức, điều dưỡng và kỹ thuật viên đến Bệnh viện Trung ương Huế để được đào tạo, thực hành chuyên sâu. Trong tháng 9 và đầu tháng 10/2026, ekip tiếp tục được cập nhật kiến thức, rèn luyện kỹ năng và phối hợp liên chuyên khoa, sẵn sàng cho ca phẫu thuật đầu tiên kể trên.

Bên cạnh công tác đào tạo, Bệnh viện Trung ương Huế cũng nhiều lần cử đoàn khảo sát cơ sở vật chất, hỗ trợ máy móc, trang thiết bị chuyên dụng và phối hợp hoàn thiện các điều kiện phục vụ phẫu thuật. Ngày 11/10, các chuyên gia của hai bệnh viện trực tiếp hội chẩn, đánh giá toàn diện kết quả lâm sàng và cận lâm sàng của người bệnh nhằm lựa chọn phương án điều trị phù hợp.