Bệnh viện C Đà Nẵng cập nhật chẩn đoán, điều trị bệnh mạch vành ở người cao tuổi

Quang cảnh hội thảo khoa học “Cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh mạch vành ở người cao tuổi” tại Bệnh viện C Đà Nẵng.

Hội thảo nằm trong chương trình đào tạo y khoa liên tục, tập trung cập nhật kiến thức, khuyến cáo và kỹ thuật mới trong chẩn đoán, điều trị bệnh động mạch vành ở người cao tuổi; đồng thời tạo diễn đàn để các chuyên gia, bác sĩ trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình điều trị.

Tham gia đồng chủ tọa và báo cáo tại hội thảo có GS.TS.BS. Huỳnh Văn Minh, Phó Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam, Chủ tịch Hội Tim mạch miền Trung và GS.TS.BS. Hoàng Anh Tiến, Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế.

Nhiều thách thức trong điều trị bệnh mạch vành ở người cao tuổi

Phát biểu khai mạc, TS.BS. Nguyễn Tấn Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng, cho biết bệnh động mạch vành, gồm hội chứng vành cấp và hội chứng vành mạn, ở người cao tuổi đặt ra nhiều thách thức trong chẩn đoán và điều trị.

TS.BS. Nguyễn Tấn Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng, báo cáo tại hội thảo.

Ở nhóm bệnh nhân này, triệu chứng thiếu máu cơ tim có thể không điển hình. Thay vì đau ngực rõ rệt, người bệnh có thể xuất hiện khó thở, mệt mỏi hoặc những biểu hiện khác, khiến việc nhận diện bệnh trở nên khó khăn hơn.

Bên cạnh đó, tổn thương động mạch vành ở người cao tuổi thường phức tạp, có thể kèm vôi hóa nặng và tổn thương nhiều nhánh. Người bệnh cũng thường có nhiều bệnh lý đi kèm như đái tháo đường, suy thận mạn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) và tình trạng suy kiệt (Frailty).

Những yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến việc đánh giá nguy cơ, lựa chọn phương pháp điều trị và khả năng phục hồi của người bệnh.

Theo các chuyên gia, việc cập nhật các hướng dẫn điều trị mới, ứng dụng kỹ thuật can thiệp phù hợp và chú trọng phục hồi chức năng tim mạch có vai trò quan trọng trong điều trị bệnh mạch vành ở người cao tuổi.

Tại hội thảo, Bệnh viện C Đà Nẵng cũng nhấn mạnh định hướng cá thể hóa điều trị, cân nhắc kỹ chỉ định can thiệp và tối ưu hóa điều trị nội khoa. Các phương pháp như can thiệp động mạch vành qua da (PCI) hoặc phẫu thuật bắc cầu động mạch vành (CABG) cần được chỉ định phù hợp với tình trạng cụ thể của từng người bệnh, trên cơ sở cân bằng giữa lợi ích và nguy cơ.

Cập nhật các phương pháp can thiệp bệnh mạch vành

Hội thảo có 5 báo cáo chuyên sâu, tập trung vào những vấn đề thực tiễn trong chẩn đoán, can thiệp và phục hồi chức năng tim mạch ở người cao tuổi.

Với chủ đề tái tưới máu cá thể hóa theo các khuyến cáo ESC/ACC, GS.TS.BS. Huỳnh Văn Minh trình bày các chỉ định can thiệp động mạch vành qua da (PCI), phẫu thuật bắc cầu động mạch vành (CABG) và điều trị nội khoa tối ưu (OMT).

GS.TS.BS. Huỳnh Văn Minh, Phó Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam, Chủ tịch Hội Tim mạch miền Trung, báo cáo tại hội thảo.

Theo đó, lựa chọn phương pháp tái tưới máu cần dựa trên đặc điểm tổn thương giải phẫu, nguy cơ thủ thuật, tình trạng sức khỏe cũng như nguyện vọng của người bệnh.

Đối với nhồi máu cơ tim, TS.BS. Hoàng Phương cập nhật những điểm mới trong Định nghĩa Toàn cầu về Nhồi máu cơ tim lần thứ 5. Nội dung tập trung vào phân loại nhồi máu cơ tim theo cơ chế, phân biệt nhồi máu cơ tim với tổn thương cơ tim cấp, ứng dụng xét nghiệm hs-cTn theo giới tính và chuẩn hóa mã hóa bệnh theo ICD-11.

TS.BS. Hoàng Phương, Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện C Đà Nẵng, báo cáo tại hội thảo.

Một nội dung khác được quan tâm là xử trí tổn thương động mạch vành vôi hóa nặng. GS.TS.BS. Hoàng Anh Tiến giới thiệu các phương pháp sửa soạn tổn thương dưới hướng dẫn của IVUS/OCT, gồm bóng cắt, khoan xoay Rotablator, sóng xung kích nội mạch (IVL) và phương pháp phối hợp RotaTripsy.

Đối với bệnh nhân cao tuổi, BS. Phạm Tấn Hoàng Long phân tích sự khác biệt giữa tuổi lịch và tuổi sinh học, đồng thời nhấn mạnh vai trò của đánh giá tình trạng suy kiệt bằng thang điểm CFS trong quá trình lựa chọn chiến lược can thiệp.

GS.TS.BS. Hoàng Anh Tiến, Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế, báo cáo tại hội thảo.

Về phục hồi chức năng tim mạch, TS.BSCKII. Nguyễn Tấn Dũng trình bày khung kê đơn FITT-VP, ứng dụng CPET trong đánh giá khả năng gắng sức và phân vùng tập luyện VT1/VT2. Nội dung này hướng đến việc xây dựng chương trình phục hồi phù hợp với thể trạng và tình trạng bệnh của từng người bệnh.

Đầu tư trang thiết bị phục vụ điều trị tim mạch

Cùng với hoạt động đào tạo, Bệnh viện C Đà Nẵng đang đầu tư hệ thống trang thiết bị phục vụ chẩn đoán và điều trị bệnh lý tim mạch.

Trung tâm Tim mạch được trang bị hệ thống theo dõi huyết động, máy siêu âm tim 4D, máy siêu âm tim cấp cứu tại giường, 6 hệ thống Holter điện tim và 3 máy phá rung hai chiều.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Trong lĩnh vực can thiệp, bệnh viện có 2 hệ thống DSA thế hệ mới, máy siêu âm nội mạch (IVUS), hệ thống bóng đối xung động mạch chủ (IABP) hỗ trợ điều trị sốc tim cùng hệ thống thăm dò điện sinh lý và đốt điện điều trị rối loạn nhịp.

Đặc biệt, hoạt động cấp cứu và can thiệp mạch vành được chú trọng nhằm đáp ứng yêu cầu xử trí đối với người bệnh mắc hội chứng vành cấp, nhồi máu cơ tim và các biến chứng tim mạch nặng.

Sự phối hợp giữa các chuyên khoa Cấp cứu, Hồi sức và Tim mạch can thiệp góp phần rút ngắn thời gian xử trí, tạo điều kiện tái tưới máu sớm đối với những trường hợp cần can thiệp khẩn cấp.

Tại phiên thảo luận, các chuyên gia và đại biểu trao đổi về lựa chọn chiến lược can thiệp ở người cao tuổi, đánh giá lợi ích - nguy cơ, xử trí tổn thương động mạch vành vôi hóa phức tạp cũng như quản lý và phục hồi chức năng sau can thiệp.

Kết thúc chương trình, Ban tổ chức tiến hành kiểm tra đánh giá sau đào tạo (Post-test) và cấp chứng nhận đào tạo y khoa liên tục (CME) cho các đại biểu đủ điều kiện.

Phát biểu bế mạc, TS.BSCKII. Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn Hội Tim mạch Việt Nam cùng các chuyên gia, báo cáo viên đã tham gia hội thảo. Bệnh viện C Đà Nẵng cho biết sẽ tiếp tục chú trọng phát triển nhân lực, đầu tư trang thiết bị và hoàn thiện quy trình phối hợp đa chuyên khoa trong chăm sóc, điều trị người bệnh tim mạch cao tuổi.