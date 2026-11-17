Đồng chí Trần Tuấn Lĩnh, Bí thư Đảng ủy các cơ sở y tế TPHCM, trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho GS-TS-BS Guy Edward Thwaites, nguyên Giám đốc Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, BS-CK2 Nguyễn Thành Dũng, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, cho biết, tháng 12-1990, bệnh viện và Quỹ Wellcome Trust (Vương quốc Anh) ký biên bản ghi nhớ hợp tác. Đến tháng 1-1991, Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Wellcome Trust chính thức hoạt động với quy mô 8 giường bệnh và 6 bác sĩ, dưới sự dẫn dắt của GS Nicholas White (Đại học Oxford), TS Trần Tịnh Hiền và TS Nguyễn Hữu Trí (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới).

Một trong những thành tựu nổi bật đầu tiên là nghiên cứu hiệu quả của thuốc artemisinin trong điều trị sốt rét nặng do ký sinh trùng P. falciparum, góp phần giảm tỷ lệ tử vong từ 40% xuống còn 10% vào năm 2000. Kết quả nghiên cứu đóng góp vào phác đồ điều trị tại Việt Nam và được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) áp dụng trên toàn cầu.

BS-CK2 Nguyễn Thành Dũng, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, phát biểu tại lễ kỷ niệm

Sau 35 năm, hoạt động nghiên cứu mở rộng sang nhiều bệnh truyền nhiễm như uốn ván, sốt xuất huyết, lao, viêm não, viêm màng não, HIV, thương hàn, liên cầu khuẩn lợn, các bệnh nhiễm trùng mới nổi và tình trạng kháng kháng sinh.

Đến nay, OUCRU phát triển thành tổ chức nghiên cứu đa quốc gia với 4 cơ sở tại TPHCM, Hà Nội, Nepal và Indonesia, cùng hơn 700 nhân sự. Sự hợp tác đã giúp Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới nâng cao năng lực chẩn đoán, xét nghiệm, chuẩn hóa phác đồ điều trị dựa trên bằng chứng khoa học, mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh.

Trong thời gian tới, bệnh viện tiếp tục phối hợp với OUCRU đẩy mạnh nghiên cứu lâm sàng, đào tạo nhân lực chuyên sâu, ứng phó các bệnh truyền nhiễm mới nổi và tình trạng kháng kháng sinh.

Đánh giá cao kết quả hợp tác, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, nhấn mạnh, OUCRU là đối tác chiến lược của ngành y tế thành phố trong điều trị và phòng, chống dịch bệnh.

Việc nhanh chóng xác định các tác nhân gây bệnh như Covid-19, cúm H5N1, đậu mùa khỉ và tay chân miệng đã cung cấp bằng chứng khoa học phục vụ công tác điều trị, khoanh vùng, dập dịch, góp phần giảm tác động của dịch bệnh đối với sức khỏe người dân.

PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng trao Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” của Bộ Y tế cho TS Mary Elizabeth Chambers (OUCRU)

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, trong chiến lược phát triển y tế chuyên sâu của TPHCM, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới giữ vai trò đầu tàu trong lĩnh vực bệnh truyền nhiễm.

Ông đề nghị bệnh viện và OUCRU tiếp tục gắn nghiên cứu khoa học với thực tiễn lâm sàng, chú trọng đào tạo đội ngũ chuyên gia kế cận; nâng cao năng lực xét nghiệm, phát hiện tác nhân gây bệnh mới nổi, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ tiên tiến, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), trong chẩn đoán, điều trị và phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Dịp này, GS-TS-BS Guy Edward Thwaites, nguyên Giám đốc OUCRU, đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì thành tích xuất sắc trong hỗ trợ nghiên cứu bệnh truyền nhiễm và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho ngành y tế Việt Nam.

GS-TS-BS Guy Edward Thwaites và TS Mary Elizabeth Chambers (OUCRU) được trao Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” của Bộ Y tế. Ngoài ra, 3 tập thể và 5 cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM vì thành tích xuất sắc trong dự án “Nghiên cứu những bệnh nhiễm trùng quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam”.

Các cá nhân và tập thể đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM