Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có tân Giám đốc

Theo Quyết định số 3289/QĐ-BYT ngày 24/10/2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế, BSCKII Nguyễn Trung Cấp - Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Bệnh viện kể từ ngày 1/12/2026, thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

Cùng dịp này, theo Quyết định số 3288/QĐ-BYT, BSCKII Vũ Thị Thu Hương - Giám đốc Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và Quốc tế được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc phụ trách kinh tế Bệnh viện, thời hạn 5 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm, đồng thời ghi nhận những đóng góp của TS.BS Phạm Ngọc Thạch trên cương vị người đứng đầu Bệnh viện trong thời gian qua.

PGS.TS Đào Xuân Cơ - Thứ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: BVCC).

Thứ trưởng nhấn mạnh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương không chỉ đảm nhiệm vai trò điều trị các bệnh truyền nhiễm mà còn là đơn vị nòng cốt trong bảo đảm an ninh y tế quốc gia, chủ động ứng phó với các dịch bệnh mới nổi, tái nổi và tình huống y tế khẩn cấp.

Trong giai đoạn tới, lãnh đạo Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện tiếp tục củng cố vị thế chuyên khoa đầu ngành, nâng cao năng lực chẩn đoán, hồi sức và điều trị các bệnh truyền nhiễm nặng; phát triển nghiên cứu khoa học, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới. Đặc biệt, Bệnh viện cần chủ động chuẩn bị nhân lực, thuốc, vật tư và các phương án ứng phó, không để bị động trước nguy cơ dịch bệnh.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, Thứ trưởng yêu cầu Ban Giám đốc đổi mới quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, sử dụng hiệu quả nguồn lực, bảo đảm công khai, minh bạch trong quản lý tài chính và lấy người bệnh làm trung tâm.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, BS. Nguyễn Trung Cấp bày tỏ vinh dự khi được Bộ Y tế tin tưởng giao trọng trách, đồng thời khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, nhân viên Bệnh viện phát huy truyền thống, giữ vững đoàn kết, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động.

Tân Giám đốc cho biết Bệnh viện sẽ tiếp tục phát triển thế mạnh về truyền nhiễm và nhiệt đới, nâng cao năng lực chuyên môn, làm chủ các kỹ thuật cao trong chẩn đoán, điều trị và sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh.

Cùng với đó, đơn vị sẽ đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, chuyển đổi số, cải tiến quy trình khám chữa bệnh và chú trọng đào tạo, phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao.

Bộ Y tế bổ nhiệm tân Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Ảnh: BVCC).

BS. Nguyễn Trung Cấp tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội năm 1994, hoàn thành chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Hồi sức cấp cứu năm 2003 và Bác sĩ chuyên khoa II năm 2019. Ông được bổ nhiệm chức danh Bác sĩ cao cấp năm 2020.

Sau thời gian công tác tại Bệnh viện Nông nghiệp, tháng 8/2006 ông chuyển về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương công tác tại Khoa Hồi sức cấp cứu. Năm 2008 ông được bổ nhiệm Phó Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, đến năm 2018 giữ chức Trưởng khoa Cấp cứu. Tháng 7/2020 ông được bổ nhiệm Phó Giám đốc Bệnh viện.

Gần 20 năm công tác tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, BS. Nguyễn Trung Cấp có nhiều đóng góp trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu và điều trị các bệnh truyền nhiễm nặng. Ông cùng đồng nghiệp tham gia phát triển các kỹ thuật hồi sức chuyên sâu như lọc máu liên tục, thay huyết tương và oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (ECMO).

Trong quá trình công tác, ông trực tiếp tham gia phòng, chống nhiều dịch bệnh nguy hiểm, đặc biệt là đại dịch COVID-19, đồng thời hỗ trợ chuyên môn tại nhiều địa phương. Năm 2020, ông được thành phố Hà Nội trao tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú". Hiện ông giữ chức Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Truyền nhiễm Việt Nam.