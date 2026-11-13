Bệnh viện bắt tay resort, Đà Nẵng tính hút khách du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe

Kết nối bệnh viện với khu nghỉ dưỡng

Ngày 13/11, tại Hội nghị Y học trường thọ và Lão hóa khỏe mạnh Đà Nẵng 2026, các chuyên gia trong nước và quốc tế bàn về hướng kết hợp dịch vụ y tế với du lịch. Trong đó, bệnh viện có thể cùng doanh nghiệp lưu trú xây dựng những kỳ nghỉ gắn với kiểm tra sức khỏe, tư vấn dinh dưỡng và vận động.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, nhìn nhận tuổi thọ trung bình ngày càng tăng đặt ra yêu cầu mới đối với chăm sóc sức khỏe. Việc chủ động phòng bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống và duy trì sức khỏe khi về già ngày càng cần thiết.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định, địa phương này sẵn sàng tạo điều kiện cho các tổ chức, chuyên gia và doanh nghiệp hợp tác trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Đối với Đà Nẵng, đây cũng là cơ hội mở thêm sản phẩm du lịch từ lợi thế cảnh quan thiên nhiên, môi trường sống, hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng và các cơ sở y tế đang được đầu tư theo hướng hiện đại.

Thành phố hướng đến kết hợp y tế, nghỉ dưỡng và du lịch, từng bước xây dựng điểm đến về chăm sóc sức khỏe và lão hóa khỏe mạnh.

Bà Thi khẳng định thành phố sẵn sàng tạo điều kiện để các tổ chức, chuyên gia và doanh nghiệp trong nước, quốc tế hợp tác, đầu tư vào lĩnh vực này. Các cơ sở y tế, doanh nghiệp du lịch và nhà đầu tư có thêm cơ hội kết nối, ứng dụng công nghệ để phát triển dịch vụ cho người dân, du khách.

Bác sĩ Faizal Kassim, Giám đốc Y khoa Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ, đề xuất mô hình kết nối bệnh viện với khách sạn, khu nghỉ dưỡng để phục vụ nhu cầu này.

Khách sạn, khu nghỉ dưỡng cung cấp nơi lưu trú, không gian nghỉ ngơi, vận động và thư giãn. Cơ sở y tế đảm nhận kiểm tra sức khỏe, đánh giá nguy cơ bệnh tật, tư vấn biện pháp phòng ngừa phù hợp và theo dõi sau kỳ nghỉ.

Bác sĩ Faizal Kassim, Giám đốc Y khoa Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ, (ở giữa) đề xuất mô hình kết nối bệnh viện với khách sạn, khu nghỉ dưỡng để phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe.

Với cách kết hợp này, du khách có thể hiểu rõ hơn tình trạng sức khỏe, được hướng dẫn điều chỉnh việc ăn uống, sinh hoạt và luyện tập. Những nội dung tư vấn còn giúp người tham gia biết cách duy trì thói quen có lợi khi trở về nhà.

Các đề xuất tại hội nghị hướng đến những kỳ nghỉ có chương trình chăm sóc sức khỏe cụ thể. Du khách được đánh giá thể lực, hướng dẫn dinh dưỡng, vận động phù hợp và tư vấn cách tiếp tục thực hiện sau chuyến đi. Việc cung cấp các dịch vụ này đòi hỏi sự tham gia về chuyên môn của cơ sở y tế.

Du lịch chăm sóc sức khỏe phải có bác sĩ đồng hành

Bác sĩ Faizal Kassim nhấn mạnh mục tiêu của y học hiện đại là tăng số năm con người sống khỏe mạnh, cùng với việc kéo dài tuổi thọ.

Dẫn số liệu của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam năm 2025, ông cho biết tuổi thọ trung bình của người Việt đạt 74,7 năm, nhưng số năm sống khỏe chỉ khoảng 65,4 năm. Khoảng cách 9,3 năm đặt ra yêu cầu chú trọng phòng bệnh, duy trì khả năng vận động và hạn chế suy giảm sức khỏe từ sớm.

Tuy nhiên, ông lưu ý không phải dịch vụ nào được quảng bá là "chống lão hóa" hay "kéo dài tuổi thọ" cũng có bằng chứng khoa học đáng tin cậy.

Hội nghị Y học trường thọ và Lão hóa khỏe mạnh Đà Nẵng 2026, nhận được sự quan tâm lớn của các chuyên gia trong và ngoài nước.

Vận động thường xuyên, kiểm soát huyết áp, đường huyết, tiêm chủng và ngủ đủ giấc là những biện pháp có cơ sở khoa học. Với một số phương pháp can thiệp chống lão hóa chưa được chứng minh hiệu quả hoặc chưa bảo đảm an toàn, cần xem xét thận trọng.

Từ đó, ông đặt ra yêu cầu các chương trình chăm sóc sức khỏe phải có nền tảng y khoa, do đội ngũ có chuyên môn thực hiện và phù hợp với tình trạng từng người.

Bên cạnh đó, ông André Pierre Gentzsch, Tổng giám đốc điều hành Furama Resort Đà Nẵng, đề xuất xây dựng các gói du lịch dành cho người trung niên, cao tuổi, tập trung duy trì sức mạnh cơ bắp, khả năng giữ thăng bằng và vận động.

Ông André Pierre Gentzsch, Tổng giám đốc điều hành Furama Resort Đà Nẵng, cho rằng du lịch chăm sóc sức khỏe cần có sự phối hợp giữa cơ sở y tế, chuyên gia và doanh nghiệp nghỉ dưỡng.

Ông đề cập tình trạng sức mạnh cơ bắp, khả năng giữ thăng bằng suy giảm khi tuổi cao, ảnh hưởng đến đi lại, sinh hoạt hằng ngày và làm tăng nguy cơ té ngã. Đây là những vấn đề cần được tính đến khi thiết kế chương trình cho nhóm khách này.

Các gói dịch vụ có thể kết hợp đánh giá thể lực với hướng dẫn luyện tập sức mạnh, giữ thăng bằng. Người tham gia được hướng dẫn cách vận động phù hợp với sức khỏe, thay vì tự lựa chọn bài tập.

Tại khu nghỉ dưỡng, chương trình vận động có hướng dẫn có thể đi kèm đánh giá khả năng vận động trước và sau trải nghiệm.

Với người cao tuổi, việc kiểm tra sức khỏe trước khi tham gia, theo dõi trong quá trình thực hiện và tư vấn sau kỳ nghỉ cũng cần được tính đến.

Ông Gentzsch cho rằng để hình thành sản phẩm có giá trị, cần phối hợp bác sĩ, chuyên gia vận động, dinh dưỡng và doanh nghiệp lưu trú. Chỉ bổ sung một số hoạt động thư giãn rồi quảng bá thành du lịch chăm sóc sức khỏe là chưa đủ.

Ông đề xuất bắt đầu ở quy mô phù hợp, theo dõi và đo lường hiệu quả trước khi mở rộng.