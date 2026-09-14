Bệnh viện Bạch Mai và Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định thống nhất xây dựng đề án sáp nhập

Khuôn viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định. Ảnh: FBNT

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhận định, việc nghiên cứu sáp nhập hai đơn vị phù hợp định hướng phát triển đào tạo nhân lực y tế gắn với thực hành và nghiên cứu khoa học.

Theo Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, y khoa là lĩnh vực có tính thực hành cao, đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo lý thuyết, thực hành lâm sàng và nghiên cứu.

Việc kết hợp nguồn lực của Bệnh viện Bạch Mai - bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt - với Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, cơ sở đào tạo chuyên sâu về điều dưỡng, sẽ góp phần tăng cường mối liên kết giữa cơ sở đào tạo và cơ sở thực hành.

Bệnh viện Bạch Mai hiện có gần 5.000 cán bộ, nhân viên; mỗi ngày phục vụ khoảng 5.000-5.500 người bệnh nội trú và 8.000 -10.000 người bệnh ngoại trú. Bệnh viện cũng đang phát triển cơ sở tại Ninh Bình, dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 vào giữa năm 2027.

Cùng với hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại và đội ngũ chuyên môn, những nguồn lực này được xác định là nền tảng để tăng cường đào tạo, thực hành và nghiên cứu trong mô hình viện - trường.

"Bệnh viện Bạch Mai xem Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định là một thành viên trong quá trình xây dựng mô hình viện - trường. Hai bên cần trao đổi trên tinh thần cởi mở, xây dựng cơ chế phù hợp, bảo đảm lợi ích chung, nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân", PGS.TS Đào Xuân Cơ nhấn mạnh.

TS Trương Anh Tuấn, phụ trách Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định cho biết, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đồng thuận với chủ trương sáp nhập, đồng thời đề nghị quá trình xây dựng đề án bảo đảm kế thừa những thành quả của nhà trường sau nhiều năm xây dựng và phát triển.

Tiền thân là Trường Y sĩ Nam Định, thành lập năm 1960, đến nay Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đã đào tạo hơn 15.500 cử nhân, hơn 500 thạc sĩ và 50 tiến sĩ điều dưỡng; hiện có khoảng 5.000 sinh viên và 18 cơ sở thực hành trên toàn quốc.

Đại diện nhà trường cũng đề nghị đề án làm rõ các nội dung về cơ sở pháp lý, mô hình tổ chức và quản trị, cơ chế tự chủ, tổ chức bộ máy, bảo đảm phù hợp quy định pháp luật về giáo dục đại học.

Về đào tạo, nhà trường đề xuất tiếp tục phát huy thế mạnh các ngành Điều dưỡng, Hộ sinh, đồng thời nghiên cứu lộ trình mở rộng các ngành đào tạo phù hợp với định hướng phát triển Trường Đại học Y Dược Bạch Mai.

Lãnh đạo hai đơn vị thống nhất, trong quá trình sáp nhập cần đặc biệt quan tâm bảo đảm quyền lợi của người học.

Theo đó, việc học tập của khoảng 5.000 sinh viên đang theo học tại Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định cần được duy trì ổn định; quyền lợi của sinh viên, chương trình đào tạo và giá trị văn bằng được bảo đảm theo quy định, hạn chế tối đa những xáo trộn trong quá trình chuyển đổi.

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định cũng đề xuất nghiên cứu lộ trình học phí phù hợp, quan tâm hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hiện chiếm khoảng 30% tổng số sinh viên.

Việc nghiên cứu sáp nhập Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định thành đơn vị trực thuộc Bệnh viện Bạch Mai, hướng tới thành lập Trường Đại học Y Dược Bạch Mai, được kỳ vọng góp phần tăng cường gắn kết đào tạo với thực hành và nghiên cứu khoa học, phát huy nguồn lực của các bên, nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực y tế, đáp ứng yêu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.