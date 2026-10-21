Bệnh viện Bạch Mai thông tin về 7 người nhập viện sau sự cố khí độc

Bình chứa hóa chất liên quan sự cố được ghi nhận tại hiện trường. Ảnh: Nguyên Hà.

Sau sự cố phát tán khí clo tại xã Thượng Phúc (Hà Nội) sáng 19/10, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận điều trị 7 người, trong đó hai trường hợp rất nặng.

Đáng chú ý, một gia đình gồm hai vợ chồng và hai con nhỏ sống gần hiện trường cũng phải nhập viện. Theo lời kể của người vợ, ngay sau tiếng nổ, không khí màu vàng, có mùi hắc tràn vào nhà. Chỉ sau khoảng một phút phơi nhiễm, cả 4 thành viên đều xuất hiện triệu chứng tức ngực, khó thở và buồn nôn.

Theo thông tin từ bệnh viện này, trường hợp nguy kịch nhất là người đàn ông 50 tuổi, làm nghề thu mua phế liệu, được ghi nhận tiếp xúc trực tiếp với bình chứa hóa chất. Sau khi hít phải khí độc, người bệnh khó thở dữ dội, ý thức chậm dần. Khi được chuyển đến Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, ông đã suy hô hấp nặng, tổn thương phổi cấp lan tỏa hai bên, tụt huyết áp và rơi vào tình trạng sốc.

Chiều tối 19/10, bệnh nhân được chuyển đến Trung tâm Hồi sức tích cực để triển khai VV-ECMO. Hội đồng chuyên môn thống nhất tiếp tục thở máy, hỗ trợ ECMO, kiểm soát huyết động và chỉ định lọc máu.

Người bệnh bị tổn thương nghiêm trọng tại thanh quản, khí quản, phế quản và phổi, kèm suy đa phủ tạng. Các bác sĩ đánh giá tiên lượng rất xấu, nguy cơ tử vong cao.

Một bệnh nhân nặng khác là người đàn ông 37 tuổi, cũng tiếp xúc trực tiếp với bình chứa khí. Người bệnh nhập viện trong tình trạng khó thở, tím tái. Kết quả thăm khám cho thấy tổn thương cả đường hô hấp trên và dưới, tổn thương phổi cấp, đồng thời bỏng kết mạc và giác mạc độ II ở cả hai mắt. Bệnh nhân đang được hồi sức tích cực kết hợp điều trị chuyên khoa Mắt nhằm hạn chế nguy cơ di chứng thị lực.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết các bệnh nhân đang điều trị tại đây đều bị ngộ độc khí gây kích ứng đường hô hấp. Đặc biệt, ba trường hợp nặng có tổn thương niêm mạc từ mũi, họng đến phế quản, khí quản và sâu bên trong phổi, kèm tổn thương giác mạc.

Theo chuyên gia, các tổn thương này cần được điều trị tích cực vì có thể đe dọa tính mạng. Ngay cả khi qua giai đoạn cấp tính, người bệnh vẫn có nguy cơ gặp di chứng đường hô hấp.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: Nguyên Hà.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên cho biết khi tiếp xúc với các bề mặt ẩm như mắt và đường hô hấp, khí clo có thể tạo thành axit clohydric cùng các chất oxy hóa mạnh, gây tổn thương niêm mạc và mô sâu. Tùy mức độ phơi nhiễm, người bệnh có thể bị kích ứng mắt, ho, khó thở; trường hợp nặng có thể bỏng hóa chất, tổn thương đường thở, phổi và suy hô hấp nguy kịch.

Điều đáng lo ngại là tổn thương có thể tiếp tục tiến triển sau nhiều giờ, ngay cả khi triệu chứng ban đầu chưa rõ rệt. Người bệnh sau giai đoạn cấp tính vẫn có nguy cơ ho kéo dài, hẹp đường thở, suy giảm chức năng hô hấp hoặc di chứng thị lực.

Vì vậy, việc đánh giá và theo dõi y tế sau phơi nhiễm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bệnh viện Bạch Mai đang tập trung nguồn lực điều trị, ưu tiên các trường hợp nguy kịch, đồng thời theo dõi sát chức năng hô hấp, tuần hoàn và nguy cơ diễn biến muộn để kịp thời điều chỉnh phác đồ.

Trước đó, sáng 19/10, sự cố phát tán khí clo xảy ra tại xã Thượng Phúc, Hà Nội. Sau vụ việc, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín tiếp nhận 42 trường hợp, cấp cứu, phân loại và chuyển các ca nặng đến tuyến chuyên sâu. Sau đó, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận điều trị 7 người bệnh.