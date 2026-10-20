Bệnh viện Bạch Mai thông tin sức khỏe các bệnh nhân vụ ngộ độc khí Clo

Khoảng 6h ngày 19/10, tại khu vực Đình Tổ, xã Thượng Phúc, Hà Nội, xảy ra sự cố liên quan đến bình chứa hóa chất phế thải tại một cơ sở thu gom phế liệu trong khu dân cư. Sau khi khí độc phát tán, nhiều người xung quanh bị cay mắt, ho, buồn nôn, tức ngực và khó thở.

Trong ngày, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín tiếp nhận 42 trường hợp, cấp cứu, phân loại và chuyển các ca nặng lên tuyến chuyên sâu. Bệnh viện Bạch Mai phối hợp với cơ sở này tư vấn chuyên môn, điều phối và tiếp nhận những người cần hồi sức tích cực.

Trước tình trạng nhiều nạn nhân có biểu hiện tổn thương đường hô hấp, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, chỉ đạo hội chẩn toàn viện khẩn cấp, huy động các chuyên khoa và trang thiết bị hồi sức để điều trị.

Cuộc hội chẩn do PGS.TS Nguyễn Văn Chi chủ trì, với sự tham gia của các chuyên khoa Chống độc, Hồi sức tích cực, Hô hấp, Mắt, Thần kinh, Nhi khoa, Chẩn đoán hình ảnh và Xét nghiệm. Các bác sĩ đánh giá riêng từng trường hợp, xây dựng phương án điều trị phù hợp và theo dõi sát nguy cơ suy hô hấp tiến triển.

Tùy tình trạng, người bệnh được cân nhắc thở máy, hỗ trợ oxy, lọc máu hoặc áp dụng các biện pháp hồi sức chuyên sâu. Mục tiêu là duy trì chức năng sống, kiểm soát hô hấp và tuần hoàn, đồng thời hạn chế tổn thương các cơ quan.

Các nạn nhân khác đang được theo dõi sát để điều trị kịp thời tại Trung tâm Chống độc. (Ảnh: Nguyên Hà)

1 ca tổn thương phổi nặng phải chạy ECMO

Nặng nhất là người đàn ông 50 tuổi làm nghề thu mua phế liệu, được xác định tiếp xúc trực tiếp với bình chứa hóa chất. Sau khi hít phải khí độc, ông khó thở dữ dội, ý thức chậm dần. Khi đến Trung tâm Chống độc, người bệnh đã suy hô hấp nặng, tổn thương phổi cấp lan tỏa hai bên, tụt huyết áp và sốc.

Tối 19/10, ông được chuyển đến Trung tâm Hồi sức tích cực để triển khai kỹ thuật oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (VV-ECMO). Các bác sĩ tiếp tục thở máy, hỗ trợ ECMO, kiểm soát huyết động và chỉ định lọc máu.

Người bệnh bị tổn thương nghiêm trọng thanh quản, khí quản, phế quản và phổi, kèm suy đa phủ tạng. Tiên lượng rất xấu, nguy cơ tử vong cao.

Trường hợp khác là người đàn ông 37 tuổi, cũng tiếp xúc trực tiếp với bình chứa khí, nhập viện trong tình trạng khó thở, tím tái. Thăm khám cho thấy người bệnh tổn thương cả đường hô hấp trên và dưới, tổn thương phổi cấp, bỏng kết mạc và giác mạc độ II ở hai mắt. Bệnh nhân đang được hồi sức tích cực, kết hợp điều trị chuyên khoa Mắt để hạn chế nguy cơ ảnh hưởng thị lực.

Ngoài những người tiếp xúc trực tiếp với nguồn phát tán, một gia đình gồm hai vợ chồng và hai con nhỏ sống gần hiện trường cũng phải nhập viện. Người vợ kể ngay sau tiếng nổ, không khí màu vàng, có mùi hắc tràn vào nhà. Chỉ khoảng 1 phút sau, cả bốn thành viên đều thấy tức ngực, khó thở, buồn nôn.

Trường hợp này cho thấy khí độc có thể nhanh chóng lan vào khu dân cư, khiến cả những người không trực tiếp tiếp xúc với bình hóa chất cũng gặp nguy hiểm.

Trong đêm 19/10, một nam bệnh nhân 34 tuổi bị tổn thương phổi nặng được chuyển đến Bạch Mai, nâng tổng số người đang điều trị tại đây lên 7. Bệnh nhân được hỗ trợ oxy liều cao và điều trị tích cực.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, cho biết các bệnh nhân đang điều trị tại Bạch Mai đều bị ngộ độc khí gây kích ứng đường hô hấp. Trong đó, 3 trường hợp nặng có tổn thương niêm mạc từ mũi, họng đến phế quản, khí quản và phổi; một số còn tổn thương giác mạc.

Theo bác sĩ, những tổn thương này có thể đe dọa tính mạng. Ngay cả khi qua khỏi giai đoạn cấp tính, người bệnh vẫn có nguy cơ gặp di chứng đường hô hấp. Vì vậy, các bác sĩ đang theo dõi sát chức năng hô hấp, tuần hoàn và những biến chứng có thể xuất hiện trong quá trình điều trị.

Khí clo có thể gây tổn thương sau nhiều giờ

TS.BS. Nguyễn Trung Nguyên giải thích, khi tiếp xúc với bề mặt ẩm như mắt và đường hô hấp, khí clo có thể phản ứng tạo thành axit clohydric và các chất oxy hóa mạnh, gây tổn thương niêm mạc, thậm chí lan sâu vào mô.

Mức độ tổn thương phụ thuộc vào nồng độ khí và thời gian phơi nhiễm. Người hít phải khí clo có thể bị cay mắt, ho, khó thở; trường hợp nặng có thể bỏng hóa chất đường hô hấp, tổn thương phổi cấp và suy hô hấp nguy kịch.

Điều đáng lo ngại là tổn thương phổi có thể tiếp tục tiến triển trong nhiều giờ sau khi phơi nhiễm. Vì thế, triệu chứng ban đầu chưa nghiêm trọng không đồng nghĩa người bệnh đã an toàn. Một số trường hợp có thể kéo dài tình trạng ho, suy giảm chức năng hô hấp hoặc gặp di chứng thị lực.

TS. BS Nguyễn Trung Nguyên kiểm tra sức khoẻ bệnh nhân. (Ảnh: Nguyên Hà)

Bác sĩ khuyến cáo người dân không tự ý cưa cắt, đục phá, tháo dỡ hoặc tái chế bình chứa hóa chất và các vật thể lạ không rõ nguồn gốc. Vỏ bình tưởng đã hết hóa chất vẫn có thể còn tồn dư chất độc hoặc tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Khi phát hiện vật thể nghi chứa hóa chất nguy hiểm, người dân cần tránh tiếp xúc, không tự xử lý mà báo cho chính quyền hoặc cơ quan chức năng.

Các loại bình hóa chất thải bỏ cần được thu gom, quản lý và xử lý đúng quy định; không tái sử dụng vỏ chứa không bảo đảm an toàn để đựng nước uống hay thực phẩm.

Nếu xuất hiện cay mắt, ho, tức ngực hoặc khó thở sau khi nghi ngờ tiếp xúc với khí độc, người dân cần nhanh chóng rời khỏi khu vực ô nhiễm, đến nơi có không khí sạch và đến cơ sở y tế để được đánh giá, theo dõi. Không nên chờ triệu chứng trở nặng mới đi khám.

Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục theo dõi sát và điều trị tích cực cho 7 nạn nhân, tập trung nguồn lực cho những trường hợp nguy kịch.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, lúc 14h42 ngày 19/10, Đội chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 32 - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ nhận được tin báo từ Trung tâm thông tin chỉ huy 114 về thông tin sự cố xảy ra trên địa phận thôn Mễ Sơn, xã Thượng Phúc.

Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 32 - Phòng Cảnh sát Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã điều 1 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Khoảng 14h48, lực lượng cứu nạn, cứu hộ có mặt và tổ chức trinh sát. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện khí Clo vẫn còn trong khu vực nên phun nước để làm loãng khí trong không khí.