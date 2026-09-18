Bệnh viện Bạch Mai rút thời gian trả kết quả xét nghiệm xuống còn 45 phút

Thông tin được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, cho biết tại Hội nghị khoa học lần thứ nhất của Viện Xét nghiệm Y học, ngày 18/9. Trước đây, sau khi bác sĩ chỉ định xét nghiệm, người bệnh lấy mẫu rồi chờ nhân viên vận chuyển về phòng xét nghiệm. Khi có kết quả, phiếu được in và chuyển ngược lại cho bác sĩ. Quy trình qua nhiều khâu thủ công, trong đó vận chuyển mẫu là một trong những công đoạn khiến thời gian chờ kéo dài.

Hiện mỗi mẫu xét nghiệm được cấp mã vạch theo từng kỹ thuật. Mẫu từ khu vực lấy bệnh phẩm và các khoa nội trú được đưa về phòng xét nghiệm bằng hệ thống vận chuyển tự động. Khi kết quả hoàn tất, dữ liệu được cập nhật trực tiếp trên hệ thống, bác sĩ có thể truy cập để phục vụ chẩn đoán và điều trị mà không phải chờ phiếu giấy.

“Trước đây, một xét nghiệm có thể mất từ 2,5 đến 3 tiếng, nay rút xuống dưới một tiếng, bệnh nhân cấp cứu chỉ mất khoảng 45 phút”, PGS.TS Nguyễn Tuấn Tùng, Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nói.

Việc số hóa diễn ra đồng thời với quá trình tổ chức lại hệ thống xét nghiệm của Bệnh viện Bạch Mai. Một năm trước, bệnh viện thành lập Viện Xét nghiệm Y học trên cơ sở sắp xếp, hợp nhất các đơn vị xét nghiệm trong toàn viện.

Bệnh viện Bạch Mai đẩy mạnh tự động hóa, rút ngắn thời gian trả kết quả xét nghiệm.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết việc hợp nhất không đơn thuần là gom máy móc hay nhân lực về một đầu mối. Bệnh viện hướng tới một hệ thống thống nhất về quản trị, chuyên môn và kiểm soát chất lượng.

Theo ông Cơ, xét nghiệm ngày càng tham gia sâu vào quá trình khám và điều trị. Kết quả xét nghiệm là một trong những căn cứ quan trọng để bác sĩ chẩn đoán, lựa chọn phương án điều trị và theo dõi diễn biến bệnh.

Khi dữ liệu được chuẩn hóa, hệ thống xét nghiệm còn có thể trở thành nguồn dữ liệu phục vụ nghiên cứu y sinh. Đây cũng là cơ sở để bệnh viện phát triển các ứng dụng phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và những kỹ thuật chuyên sâu như xét nghiệm gene, tế bào.

Bạch Mai đang thí điểm liên thông với một số bệnh viện tuyến tỉnh, trong đó có Bắc Ninh. Trong nội bộ bệnh viện, dữ liệu xét nghiệm và dịch vụ kỹ thuật cũng từng bước được kết nối giữa các khoa, phòng và với người bệnh qua nền tảng số.

Việc kết nối giúp bệnh viện giảm khâu trung gian, hạn chế nguy cơ thất lạc mẫu, giấy tờ hoặc kết quả, đồng thời phân bổ máy móc và nhân lực hiệu quả hơn. “Chúng ta chuyển từ tư duy từng phòng xét nghiệm riêng lẻ sang một nền tảng chẩn đoán chung, từ phân tán sang kết nối”, ông Cơ nói.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho rằng công nghệ xét nghiệm dù phát triển đến đâu vẫn phải hướng tới yêu cầu cốt lõi là kết quả chính xác, an toàn và kịp thời, phục vụ quyết định điều trị của bác sĩ. Ông đề nghị Bệnh viện Bạch Mai kiểm soát chặt toàn bộ quy trình, từ chỉ định, lấy mẫu, vận chuyển, phân tích đến trả kết quả; đồng thời tăng cường nội kiểm, ngoại kiểm và từng bước tiếp cận các chuẩn mực xét nghiệm quốc tế.

Đáng chú ý, Thứ trưởng cho biết Bộ Y tế dự kiến ban hành trong tháng 10/2026 thông tư hướng dẫn liên thông kết quả xét nghiệm giữa các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc.

Khi kết quả xét nghiệm có thể được chia sẻ giữa các bệnh viện, người bệnh có thể hạn chế phải làm lại những xét nghiệm không cần thiết, qua đó giảm chi phí và thời gian chờ.

Bộ Y tế đề nghị Bệnh viện Bạch Mai, với vai trò bệnh viện tuyến cuối, chủ động chuẩn hóa và chia sẻ dữ liệu xét nghiệm, góp phần hình thành nền tảng cho việc liên thông kết quả giữa các cơ sở khám chữa bệnh.

Bên cạnh đó, bệnh viện được yêu cầu tiếp tục đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới và phối hợp với các cơ sở đào tạo y khoa để chuẩn hóa nguồn nhân lực xét nghiệm, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh trong giai đoạn mới.