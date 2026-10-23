Bệnh viện Bạch Mai là cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận 'Trung tâm đột quỵ chuyên sâu'

Dấu mốc tại Hội nghị đột quỵ Thế giới

Ngày 23-10, Bệnh viện Bạch Mai thông tin, tại phiên toàn thể Hội nghị đột quỵ Thế giới lần thứ 18 (WSC 2026) ở Seoul (Hàn Quốc), Bệnh viện Bạch Mai được Tổ chức đột quỵ thế giới (WSO) trao chứng nhận “Trung tâm đột quỵ chuyên sâu”. Đây là cấp độ cao nhất trong hệ thống chứng nhận trung tâm đột quỵ của tổ chức này. Bệnh viện Bạch Mai là cơ sở y tế duy nhất tại Việt Nam đạt cấp độ trên.

Để đạt chứng nhận Advanced Stroke Center, cơ sở y tế phải trải qua quy trình đánh giá nhiều giai đoạn, từ tự đánh giá, hoàn thiện hồ sơ minh chứng đến thẩm định độc lập và kiểm tra trực tiếp tại bệnh viện.

Bác sĩ Đào Việt Phương (đứng giữa, hàng đầu), đại diện Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai nhận chứng nhận danh giá từ Tổ chức đột quỵ Thế giới. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Bộ tiêu chuẩn dành cho Trung tâm đột quỵ chuyên sâu gồm 68 tiêu chí, trong đó có 37 tiêu chí bắt buộc và 31 tiêu chí khuyến nghị. Cơ sở y tế phải đáp ứng toàn bộ tiêu chí bắt buộc và tối thiểu 75% tiêu chí khuyến nghị, tương đương ít nhất 61/68 tiêu chí. Phạm vi đánh giá bao quát toàn bộ chuỗi chăm sóc đột quỵ, từ cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực chuyên khoa, năng lực cấp cứu và điều trị tái tưới máu 24/7 đến hồi sức, phục hồi chức năng và quản lý chất lượng.

Một trong những yêu cầu quan trọng là chứng minh năng lực vận hành ổn định, đồng bộ thông qua hệ thống chỉ số đánh giá chất lượng (KPI). Bệnh viện đã rà soát, chuẩn hóa quy trình chuyên môn, tổng hợp hồ sơ minh chứng từ nhiều khoa, phòng, đồng thời thu thập và kiểm tra dữ liệu của toàn bộ người bệnh đột quỵ trong giai đoạn đánh giá kéo dài 4 tháng. Các dữ liệu phải bảo đảm đầy đủ, chính xác, nhất quán và có thể truy xuất. Sau khi hồ sơ được nộp qua hệ thống kiểm định của WSO, chuyên gia do tổ chức này chỉ định tiến hành kiểm tra trực tiếp tại bệnh viện để đối chiếu giữa hồ sơ và thực tế. Kết quả tiếp tục được Hội đồng chứng nhận của WSO xem xét trước khi đưa ra quyết định công nhận.

PGS, TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết: “Việc đạt chứng nhận Trung tâm đột quỵ chuyên sâu cấp độ cao nhất của WSO không đơn thuần là một danh hiệu quốc tế, mà là cam kết chuyên môn cao nhất của Bệnh viện Bạch Mai đối với nhân dân. Tấm bằng chứng nhận là thước đo kiểm chứng cho việc chuẩn hóa toàn diện quy trình cấp cứu và điều trị đột quỵ theo các tiêu chuẩn khắt khe nhất thế giới. Tại Bệnh viện Bạch Mai, mọi sự đầu tư về công nghệ, trang thiết bị tiên tiến hay phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đều quy về một mục tiêu tối thượng: giành lại sự sống, giảm thiểu tối đa di chứng và mang lại chất lượng cuộc sống tốt nhất cho người bệnh”.

Chuẩn hóa quy trình cấp cứu, điều trị trong “giờ vàng”

Tại Bệnh viện Bạch Mai, hệ thống chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm cấp cứu được tổ chức thường trực 24/7. Các phương tiện như chụp cắt lớp vi tính (CT), cộng hưởng từ (MRI), chụp mạch CT/MR cùng xét nghiệm cấp cứu hỗ trợ phát hiện tổn thương và đưa ra quyết định điều trị kịp thời.

Đối với người bệnh đủ điều kiện, thuốc tiêu huyết khối đường tĩnh mạch được chỉ định sớm. Ê-kíp can thiệp mạch thần kinh thường trực để thực hiện lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học khi có chỉ định. Theo số liệu do bệnh viện cung cấp, thời gian từ khi người bệnh vào viện đến khi được dùng thuốc tiêu huyết khối (door-to-needle) có trung vị dưới 60 phút, hướng tới mục tiêu dưới 45 phút.

Bên cạnh đó, năng lực hồi sức và phẫu thuật đột quỵ được duy trì nhằm xử trí các trường hợp nặng, bao gồm người bệnh nhồi máu não diện rộng hoặc chảy máu não nghiêm trọng cần can thiệp như mở sọ giải áp. Việc chuẩn hóa không chỉ dừng ở giai đoạn cấp cứu. Chăm sóc sau đột quỵ cũng được tổ chức theo mô hình đa chuyên khoa, với sự tham gia của bác sĩ thần kinh, bác sĩ phục hồi chức năng, kỹ thuật viên vật lý trị liệu và chuyên viên âm ngữ trị liệu.

Người bệnh được sàng lọc rối loạn nuốt trước khi ăn uống qua đường miệng nhằm giảm nguy cơ viêm phổi hít. Các hoạt động phục hồi như tập vận động, tập nói và tập nuốt được triển khai sớm khi phù hợp với tình trạng lâm sàng. Trước khi xuất viện, người bệnh được tư vấn và chỉ định các biện pháp dự phòng tái phát phù hợp, tùy nguyên nhân và tình trạng bệnh. Đội ngũ điều dưỡng tại Đơn vị đột quỵ và cấp cứu cũng được đào tạo định kỳ về đánh giá thần kinh, theo dõi thân nhiệt và đường huyết. Những yêu cầu này góp phần hình thành quy trình chăm sóc liên tục, từ cấp cứu, điều trị chuyên sâu đến phục hồi chức năng và dự phòng tái phát.

Chứng nhận quốc tế không chỉ ghi nhận những nỗ lực chuẩn hóa hoạt động chuyên môn của Bệnh viện Bạch Mai, mà còn đặt ra yêu cầu duy trì, cải tiến chất lượng liên tục. Qua đó, bệnh viện hướng tới phát huy vai trò đầu tàu trong đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ phát triển mạng lưới cấp cứu đột quỵ, góp phần nâng cao cơ hội sống và phục hồi cho người bệnh trên cả nước.